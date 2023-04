SEVENTEEN・JEONGHAN 人力車が「コンサートのトロッコみたい」京都観光でファンに見つかった…！

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。4月12日(水)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに家族との京都旅行を報告しました。InstagramでJEONGHAN先生が京都にいたことを知って、とってもびっくりしました!! JEONGHAN先生が楽しみにしていた温泉は楽しめましたか? 思い出に残った出来事があったらぜひ教えてください!(16歳)JEONGHAN:そうなんです、家族旅行で京都に行ってきました。3泊4日ぐらいで行ってきたんですけど、とてもよかったです。家族のみんなと行ったからか、心もリラックスした状態でヒーリングしているような気分でした。京都に到着して最初に行ったところが嵐山だったんですけど、そこに人力車のようなものがあったんです。家族と「乗るのはちょっと恥ずかしい」って言っていたんですけど、「来たからには乗らなきゃ」ということになりました。竹やぶの中を人力車で進んだんですけど、みんなが見ているんですよ。「え、あれJEONGHANじゃない?」って(笑)。日本のコンサートで、トロッコに乗っているぐらいみんな見てくださって……! 「本当にどうしよう!?」って思って、そのときにしていたマフラーを包帯のようにして顔を隠して、嵐山ツアーをして宿に帰りました。とても楽しかったです!SEVENTEENのJEONGHANは、毎月2週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★