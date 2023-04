「ラブシュプ」第8弾　SHACHO、荒田洸らDJ4組＆オープニングアクト2組出演決定

5月13日(土)、14日(日)に埼玉県・秩父ミューズパークで開催される「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」。第8弾出演としてDJ4組とオープニングアクト2組が発表された。

関連記事:ディナー・パーティー徹底解説 グラスパー、カマシ、テラス・マーティンの化学反応とは?

今回発表されたDJは全4組。レジデンシャルバンドとして2日間フル稼働予定のSOIL&”PIMP”SESSIONSからSHACHOの出演が決定。もう一つの顔であるDJは、96年より活動を開始。ジャズを軸にしながらジャンルの壁を超えた選曲で高揚感に包まれたフロアを演出している。

また、昨年の出演実績もあるWONKのリーダー/ドラマー/ビートメーカーの荒田洸も決定。WONKのほか唾奇やISSUGI, IOらのバンドマスターとしても活躍、またMELRAWや唾奇のプロデュースも手がける、さらにソロ作ではボーカルにも挑戦し多方面で大活躍を見せている。

ジャズ評論家でありラジオ・パーソナリティも務める柳樂光隆も2年連続での出演が決定。21世紀以降のジャズをまとめた世界初のジャズ本「Jazz The New Chapter」シリーズ監修者。「Rolling Stone Japan」でのDINNER PARTY徹底解説と彼らを中心とする音楽コミュニティのつながりをまとめたプレイリスト「"Dinner Party" mellow connection」は事前の予習としてぜひチェックを。

最後はフランス出身、東京在住のDJ/セレクターのChloé Juliette。セイファースペースを目指すクィア&フェミをメインテーマとしたパーティー「WAIFU」の主催メンバー。彼女自身の美学を譲らずに通しきって、レフトフィールドハウスからダブ、アンビエントや電子音楽全般を自在に操り、ディガー精神あふれる選曲を得意とする。フランスのLYL Radioで番組を持つレジデントでもあり、数多い海外のプラットフォームからゲストミックスをリリースしている。今年は以上の4組が2日間連続で出演する。

続いて発表されたオープニングアクト2組は、初日にゴスペルやブラックミュージックをルーツにJAZZYでソウルフルな歌声で異彩を放つ新人シンガーMoMoが出演。2021年10月に活動スタート。デビュー曲はSpotify ”New Music Friday”で世界10カ国にてピックアップされ、その後のシングル2作も世界各国のプレイリストに入るなど、海外でのリスナーが増えている。

2日目には、ジャズ・フィールドで活躍中の若手音楽家、壷阪健登と石川紅奈のユニットsorayaが出演。作編曲を担当するピアニストの壷阪健登は、大学卒業後に渡米し、2017年オーディションを経て音楽家育成コースのBerklee Global Jazz Instituteに選抜され、パキート・デリベラら多くの著名アーティストと共演。2019年にバークリー音楽院を卒業以降は、ライヴやレコーディングに多数参加する。作詞を担当するベーシスト&ヴォーカリストの石川紅奈は、高校在学中にピアニストの小曽根真に才能を認めら国立音楽大学ジャズ専修に進学。卒業後は小曽根と俳優の神野三鈴が主宰するプロジェクト「From OZONE till Dawn」のメンバーとして活動し、今年3月にミニアルバム『Kurena』でメジャー・デビューを果たした。sorayaでは国も世代も超えて分かち合うポップスを発信している。

4月15日(土)10時よりチケット一般発売がスタートする。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

日程:2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Answer to Remember with HIMI, Jua

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら / 4 Aces with kiki vivi lily / OPENING ACT : MoMo

【DJ TENT】

荒田洸(WONK) / SHACHO(SOIL&"PIMP"SESSIONS) / 柳樂光隆(Jazz The New Chapter) /

Chloé Juliette

… and many more to be announced

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

DINNER PARTY FEATURING TERRACE MARTIN, ROBERT GLASPER, KAMASI WASHINGTON /

SKY-HI & BMSG POSSE(ShowMinorSavage - Aile The Shota, MANATO&SOTA from BE:FIRST / REIKO) with SOIL&"PIMP"SESSIONS /

Blue Lab Beats featuring 黒田卓也, 西口明宏 with 鈴木真海子(chelmico) and more /

Penthouse with 馬場智章, モノンクル

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章 / OPENING ACT : soraya

【DJ TENT】

荒田洸(WONK) / SHACHO(SOIL&"PIMP"SESSIONS) / 柳樂光隆(Jazz The New Chapter) /

Chloé Juliette

… and many more to be announced 全プレイガイド(https://lovesupremefestival.tix.to/2023) 公式サイト:https://lovesupremefestival.jp