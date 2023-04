5月13日と14日に大阪・海とのふれあい広場、20日と21日に東京・江東区立若洲公園で行われる都市型音楽フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」の出演アーティストが追加発表された。

今回追加されたのは、5月21日の東京公演に出演するNEWS。メンバーの増田貴久は「以前、プロデューサーさんとお話をさせて頂いた時に『メトロックぜひ出たいっスー!!! お願いしますぅーーーう!!!』と熱望をして、実現しましたぁぁぁ!!! 嬉しいです! NEWS…フェスに出ます!」「20周年を前にNEWSが今どんな“音楽”を作るのかぜひ見てください!」と喜びのコメントを寄せている。

今回の発表をもって全出演アーティスト71組が決定した。チケットぴあおよびテレ朝チケットでは本日4月14日12:00から16日23:59まで、1日券の最終抽選先行予約を受け付けている。

増田貴久(NEWS)コメント

「METROCK2023」東京公演に僕たちNEWSとして参加させて頂く事が決定しました!



以前、プロデューサーさんとお話をさせて頂いた時に「メトロックぜひ出たいっスー!!! お願いしますぅーーーう!!!」と熱望をして、実現しましたぁぁぁ!!! 嬉しいです!



NEWS…フェスに出ます!



20周年を前にNEWSが今どんな"音楽"を作るのかぜひ見てください!

メンバーやスタッフさん、色々なアーティストのファンの方と過ごす時間を楽しみにしています!!!

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月13日(土)大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

<出演者>

indigo la End / WENDY / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / キュウソネコカミ / クボタカイ / SHISHAMO / JUN SKY WALKER(S) / TOMOO / Novelbright / Billyrrom / Penthouse / 黒子首 / マカロニえんぴつ / マハラージャン / Mrs. GREEN APPLE / yama / 由薫 / yutori / Lucky Kilimanjaro / レトロリロン / WurtS / wacci



2023年5月14日(日)大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

<出演者>

Awich / 鋭児 / ORANGE RANGE / カネヨリマサル / キタニタツヤ / Creepy Nuts / ジェニーハイ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / (sic)boy / -真天地開闢集団-ジグザグ / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 10-FEET / ハンブレッダーズ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フレデリック / bokula. / moon drop / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 礼賛 / ザ・リーサルウェポンズ / Little Glee Monster / Reol

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月20日(土)東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

androp / THE ORAL CIGARETTES / キュウソネコカミ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / JUN SKY WALKER(S) / -真天地開闢集団-ジグザグ / w.o.d. / にしな / Newspeak / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フレデリック / マルシィ / Mrs. GREEN APPLE / ヤバイTシャツ屋さん / 優里 / リーガルリリー / reGretGirl / Little Glee Monster



2023年5月21日(日)東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

indigo la End / 打首獄門同好会 / 神はサイコロを振らない / Klang Ruler / Creepy Nuts / サンボマスター / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 東京スカパラダイスオーケストラ / NEE / NEWS / ねぐせ。 / Novelbright / Vaundy / BREIMEN / yama / リュックと添い寝ごはん / WurtS