8月11日と12日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」の出演アーティスト第1弾が発表された。
今回出演がアナウンスされたのは電気グルーヴ、The Birthday、くるり、MONGOL800ら「RSR」おなじみのアーティストをはじめ、数多くのフェスに出演しているback number、SUPER BEAVER、SHISHAMO、マカロニえんぴつ、昨年初出演を予定していたがキャンセルとなったVaundy、今年初出演となるPEDRO、yama、Lucky Kilimanjaroら計24組。今後もアーティストは追加される。オフィシャルサイトでは4月17日23:59までテントサイト付き通し券の抽選予約を受け付けている。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO
2023年8月11日（金・祝）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
2023年8月12日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
秋山黄色 / THE ORAL CIGARETTES / 踊ってばかりの国 / くるり / SHISHAMO / SUPER BEAVER / SCOOBIE DO / ストレイテナー / CHAI / Chilli Beans. / DYGL / 帝国喫茶 / 電気グルーヴ / ドレスコーズ / The Birthday / Vaundy / back number / PEDRO / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / MOROHA / MONGOL800 / yama / Lucky Kilimanjaro / and more