俳優の天海祐希、松下洸平、白石聖、中川大輔、丸山智己、仲村トオルが11日、カンテレ・フジテレビ系全国ネット 『合理的にあり得ない～探偵・上水流涼子の解明～』制作発表に登場した。
（記事＆写真）
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https://news.mynavi.jp/article/20230411-2650413/
（オススメ動画）
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https://youtu.be/KfYc-BHUW7E
🎬白石聖、天海祐希から絶賛され照れ笑い！あり得ない話に共演者ら思わず「こわっ」『合理的にあり得ない～探偵・上水流涼子の解明～』制作発表
https://youtu.be/U-wssz3gYYs
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