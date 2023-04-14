加藤和樹、城田優、真彩希帆、sara、大野拓朗が5日、ミュージカル『ファントム』記者発表会に登場。作品の見どころや意気込みを明かし、城田優が「世界のどこに」、加藤和樹が「崩れゆく心」を生歌唱した。
ミュージカル『ファントム』は7月22日から8月6日まで梅田芸術劇場メインホールにて、8月14日から9月10日まで東京国際フォーラム ホールCにて上演される予定。
（オススメ動画）
🎬【生歌唱】城田優＆加藤和樹が悲しくも美しい歌声で名曲を歌い上げる！ミュージカル『ファントム』記者発表会
https://youtu.be/VYTPyYxyEwI
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi