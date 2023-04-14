女優の川口春奈と福原遥が3日、『2023年 カルビー株式会社 入社式』にサプライズ登場し、新入社員にエールを送った。
（記事＆写真）
📸川口春奈＆福原遥、カルビー入社式にサプライズ登場!「楽しんで頑張って」とエール
https://news.mynavi.jp/article/20230403-2643055/
（オススメ動画）
🎬川口春奈、『silent』『ちむどんどん』出演の充実した2022年を振り返る！カリスマヘアメイク・河北裕介に鋭いツッコミも！？『＆be』新CM発表会
https://youtu.be/cycwxwOZIqg
🎬福原遥、『舞いあがれ！』完走！「あと1年やりたい」“まいんちゃん”経験も活きた朝ドラ主演を振り返る 『マイナビ TGC 2023 S/S』インタビュー
https://youtu.be/XhkvaPYst9k
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi