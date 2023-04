ap bankが主催する野外音楽フェス「ap bank fes '23 ~社会と暮らしと音楽と~」が、7月15、16、17日に静岡・つま恋リゾート 彩の郷にて行われる。

「ap bank fes」がつま恋で行われるのは5年ぶり。今年のテーマである「社会と暮らしと音楽と」を表現したロゴは森本千絵(goen°)がデザインした。また出演アーティスト第1弾としてBank Band with Great Artistsが発表された。そのほかの出演アーティストやチケット販売などの詳細は後日アナウンスされる。

なおap bank設立メンバーの1人である坂本龍一が3月に亡くなったことを受け、公式サイトには運営事務局からの追悼メッセージが寄せられている。

ap bank fes '23 ~社会と暮らしと音楽と~

2023年7月15日(土)静岡県 つま恋リゾート 彩の郷

2023年7月16日(日)静岡県 つま恋リゾート 彩の郷

2023年7月17日(月・祝)静岡県 つま恋リゾート 彩の郷



<出演者>

Bank Band with Great Artists / and more