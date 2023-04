TVアニメ「アイドリッシュセブン」第1期から第3期までの一挙放送が、4月22日より4週連続でABEMAのアニメチャンネルにて行われる。

これは5月20日より公開の「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」に合わせて実施されるもの。4月22日9時から17時まで「アイドリッシュセブン」、4月29日9時30分から16時30分まで、第2期にあたる「アイドリッシュセブン Second BEAT!」、5月4日10時30分から16時30分まで、第3期にあたる「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第1クール、劇場ライブ公開前週の5月13日9時30分から16時30分まで、「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クールがそれぞれ放送される。

アニメ「アイドリッシュセブン」シリーズの4週連続一挙放送を記念し、「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」のプレゼントが当たるTwitterキャンペーンが開催決定。プレゼントや参加方法の詳細は、後日ABEMAアニメの公式Twitterアカウント(@Anime_ABEMA)で発表される。

「アイドリッシュセブン」は、スマホ向けアプリゲームを原作としたアニメ作品。ライブシーンや数々の楽曲とともに、アイドルたちが自身や仲間たちと向き合い、困難を1つひとつ乗り越えて成長する姿が描かれる。なお原作ゲームのキャラクター原案は種村有菜が務めている。

「アイドリッシュセブン」TVアニメシリーズ4週連続一挙放送

アニメ「アイドリッシュセブン」全話一挙放送

放送日時:2023年4月22日(土)9:00~17:00

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル

アニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」全話一挙放送

放送日時:2023年4月29日(土)9:30~16:30

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル

アニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第1クール全話一挙放

放送日時:2023年5月4日(木・祝)10:30~16:30

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル

アニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クール全話一挙放送

放送日時:2023年5月13日(土)9:00~16:30

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル

(c)BNOI/アイナナ製作委員会