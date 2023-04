【すみっコぐらし】の母の日ギフトはママに届けたいフラワーBOX！

ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」からリリースされる「すみっコぐらし フラワーコレクション」が、プレゼントやギフトに超おすすめ! 新たに「ざっそう」や「たぴおか」、「ほこり」など5種類の新作が加わったプリザーブドフラワーを使ったフラワーBOX、これから来る母の日にもおすすめです!

「すみっコぐらし フラワーコレクション」は、バラやかすみ草、あじさい、カーネーションなどのプリザーブドフラワーを使って、すみっコぐらしの仲間たちを描いたフラワーBOX。キャラクターがお花のすみっこにいるような構図が楽しい、コロンとかわいいアレンジメントだ。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ&あじふらいのしっぽといったこれまでの6種類にくわえて、ざっそう、たぴおか、ふろしき、にせつむり、ほこりといった、SNSよりリクエストをいただいていた5種類が新たに追加。合計11種類から選べるようなり、ボリュームもぐんとアップしている。

☆まんまるで可愛い「すみっコぐらしのフラワーBOX」はデザインも豊富(写真14点)>>>

キャラクター部分は、貼り絵のようにあじさいの花びらを一枚ずつ貼り合わせることで表現。プリザーブドフラワーを使っているため水やり不要で枯れずに長持ち。かわいいすみっコたちをずっと愛でることができる。

かわいいキャンディラッピングをしてお届けとなっており、お部屋に飾るだけでおもわずほっこり癒される、かわいいすみっコぐらしのフラワーBOX。ご自分用としてはもちろん、すみっコぐらし好きなママへの母の日プレゼントにも喜ばれること間違いなし♪

母の日プレゼントにお悩みの方は、ぜひ候補に入れてみてね。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.