『ストリートファイター６』vs ベビースターの夢コラボ！ 描き下ろしデザインに注目

世界中で大人気の対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』と、ゲームとの ”ながら食べ” にも最適な「ベビースターラーメン丸」の異色のコラボが実現! シリーズ最新作「ストリートファイター6」とのコラボレーション商品として、「STREET FIGHTER vs ベビースターラーメン丸(ダブルコンボペッパー味)」が2023年4月17日(月)より全国にて発売となる。

『ストリートファイター』シリーズは1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売し、1991年に投入した『ストリートファイターII』では革新的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録。以降、登場から35周年を迎えた2022年までのシリーズ累計販売本数は4900万本(2022年12月31日時点)を誇るなど、世界中でロングセラーを記録している。

また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルにおいても牽引役として存在感を高めており、2023年6月2日(金)に最新作『ストリートファイター6』が発売予定だ。

4月17日(月)より発売の『STREET FIGHTER vs ベビースターラーメン丸(ダブルコンボペッパー味)』のパッケージは全4種類。ベビースターキャラクター「ホシオくん」もストリートファイターの世界にも登場しそうな姿で描き下ろされ、筋骨隆々な「ホシオくん」から放たれるベビースターをぎゅ~っと固めたベビースターラーメン丸の波動拳だけでなく、おなじみのルーク、リュウ、チュンリー、ガイル、ケン、キンバリーが描かれたコラボパッケージはファン必見だ。

味は、ストリートファイターのコンボ技にかけた『ダブルコンボペッパー味』。ビーフの旨み広がるステーキ風味の生地をブラックペッパーとホワイトペッパーのWペッパーでパンチのある味わいに! 麺をぎゅ~っと一粒に固めることで、口に入れた瞬間のカリッザクッとした軽快な食感とともに、噛むほどに口の中で麺がホロホロッとほどけていく、3段階の食感の変化を楽しめるベビースターラーメン丸は、 ”ながら食べ” にも最適なカップ容器入り。

パクッと食べやすいひとくちサイズだから、これまでのストリートファイターシリーズを楽しみながら、パンチのきいたコラボ商品を食べて、ストリートファイターの世界への没入感を体感しよう!

また、おやつカンパニー公式Twitter(@BABYSTAR_OYATSU)とストリートファイター6広報部公式Twitter(@SF6_PR)の公式アカウントをフォローし、キャンペーン対象ツイートをリツイートすると、抽選で20名に本コラボ商品と「ストリートファイター6」限定グッズとのセットをプレゼント! 詳しくは、各公式Twitterのキャンペーンツイートをチェックしよう。

さらに、ストリートファイターの世界にホシオくんが登場!?

6月2日(金)発売予定の『ストリートファイター6』の新機能「バトルハブ(Battle Hub)」には、1つのハブ内に最大100人が集まることができ、「World Tour」の旅で鍛えたアバターを使い、集まった他のプレイヤーと交流しながら、「Fighting Ground」のオンラインコンテンツをプレイすることもできる。

そんなバトルハブの中に、なんとベビースターキャラクター「ホシオくん」が期間限定で登場予定! しかもその「ホシオくん」でプレイするは、プロのeスポーツプレイヤー!?

『ストリートファイター6』と『ベビースター』のまだまだ続くコラボレーション企画情報に乞うご期待!

