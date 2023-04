SEVENTEEN・JEONGHAN「みなさんに早く会いたい」5月に日本ファンミーティング開催

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。4月11日(火)の放送では、5月に日本で開催されるファンミーティング『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』について、リスナーのメッセージを紹介。去年開催分と今年3月に韓国で開催された同イベントを振り返り、楽しみにしている気持ちを伝えました。5月にあるファンミーティングで絶対ジョンハン先生に会いたいです!!ジョンハン先生、5月に会いましょう〜!(13歳)JEONGHAN:あー! 会えるといいですね!5月に僕たちSEVENTEENがファンミーティングをします。僕も、とても楽しみにしています。早く、生徒(リスナー)のみなさんに会えたらいいなと思います!去年(の5月に開催した)、日本でのファンミーティング『HANABI』以降、1年ぶりのファンミーティングです。今回はどんな楽しい時間が過ごせるか、とても楽しみですね。どんなセットリストになるのかも楽しみなんですけど、みなさんも同じ気持ちで待ってくれているといいなと思います。去年はさいたまスーパーアリーナでしたけど、今回は京セラドームと東京ドームでファミーティングができるということで、たくさんいいことがありそうです。話せば話すほど、みなさんに早く会いたい気持ちが募ります。JEONGHAN:日本のファンミーティングを準備しなきゃいけないんですけど……その前に(3月10日~12日に)、韓国で『CARAT LAND』というファンミーティングをしました。そのときの僕のヘアスタイルが、日本でもすごく話題になったと聞きました。髪の毛が伸びてきたので「どんなスタイルにしようかな」と悩んでいたんですけど……3日間違うヘアスタイルにしてみたんですけど、全世界にいるCARAT(ファン)のみなさんが喜んでくださったので、僕もすごく嬉しかったです。JEONGHAN:考えてみると、去年の『HANABI』のファンミーティングは……コロナのせいで3年ぶりに直接CARATのみなさんにお会いする場だったのに、コロナのせいでみなさんが歓声をあげられなかったんです。なので、少し残念な部分がありましたよね。もちろん楽しかったけどね。でも今回はそれが解放されたので、もっと楽しめるんじゃないかなと思います。5月17日(水)、18日(木)に大阪、5月27日(土)、28日(日)に東京で会いましょう! 僕もすごく楽しみにしています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★