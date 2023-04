「カップル大量出現！」「給食再開！」「医師から禁止令」…悲喜こもごもな10代の新学期ニュース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月12日(水)は『速報! 新学期ニュース!!』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーから届いた新しい発見や出来事を紹介。それぞれに感想を伝えました。こもり校長:生徒(リスナー)のみんな! 新学期はどう? 楽しいことや嬉しいこと、新しく発見したこと……もしかしたら「ショックなことがあった」という生徒もいるかもしれないね。今夜は、みんなの新学期がはじまってからの出来事を聞いていきます!【今日、部活動見学(新歓コンサート)があり、1年生が約50人来てくれました! そしてそのうちの7人は入部してくれるそうです。明日からも頑張ります!!】(16歳)(※このリスナーは、以前「合唱部」に所属していると投稿しています)こもり校長:50人もすごいけど、7人も入ってくれるんだね。すごいことだよ! 教頭は何部だったの?COCO教頭:ダンス部です!こもり校長:あっ……ダンス部だったの!? 意外!COCO教頭:そうなんです!【まだ始まって数日しか経ってないのに、カップルが多すぎます!! 学校にカップル大量出現し過ぎて、なんかこっちまで焦ってきます! あー彼氏欲しいなぁ〜、いい人めぐってこないかなぁ〜!】(15歳)こもり校長:これは、教頭も同じことを言ってましたよね?COCO教頭:そうなんですよ。こもり校長:まぁでも、焦る必要はないんだけどね。COCO教頭:めぐり合わせですからね。こもり校長:カップルでいる必要もないからね。ゆっくりいきましょう。【今日は、新学期最初の給食がありました。うちの学校は、水曜日麺類、金曜日パン、その他はご飯と決まっていて、今日は麺類の日でわかめうどんとカミカミポテトでした。まだみんなと話して食べることはできないけど、久しぶりに食べた給食はほんとにおいしかったなあ】(14歳)こもり校長:カミカミポテト……? (このリスナーが住む)岡山の郷土料理なのかな?COCO教頭:今、(スタッフが)お写真を出してくださっていますけど、甘辛く煮た感じのおいもさんなんですかね? 色味は肉じゃがっぽいですね。こもり校長:これには、いもと……何が入っているのかな? (レシピを見ながら)かえりちりめんと大豆と……。COCO教頭:カラダにすごく良さそう! “カリカリポテト”だから、カリカリしているんですかね?こもり校長:“カリカリポテト”じゃなくて、“カミカミポテト”なんだよね。COCO教頭:!!!!!こもり校長:そりゃ、“カリカリポテト”ならサクサクしているだろうけど、“カミカミポテト”だからさ(笑)。COCO教頭:“カミカミ”でした……(笑)。この日の放送では……・「新しい地理の先生が元修行僧だった、ということが確認されました!」という高2・「ジュースが大好きでガブ飲みしていたら血糖値が高くなり、糖尿病防止のため、医師からジュース禁止令が発令されました!」という高2・「入部したいと思っているサッカー部の、新入部員のマッシュヘア率が90%を超えました!」という高1・「新しいクラスでダジャレを言いまくっていたら、友達がたくさんできました!」という高1と電話をつなぎ、詳しく話を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★