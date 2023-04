Mrs. GREEN APPLE大森元貴「晴れ舞台を観に来てほしい」8月にドーム公演開催

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月10日(月)の放送では、初めてのドームライブが決定したことをリスナーに発表しました。大森元貴 (Vo/Gt):もうすでに知ってる生徒(リスナー)もいると思いますけども、僕たちMrs. GREEN APPLE……なんと! 8月12日と13日にベルーナドーム(埼玉)にて、史上初めてのドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の開催が決定しました!若井滉斗 (Gt):ミセス史上、初めてのドーム!大森:ベルーナドーム=西武ドームですね!藤澤涼架 (Key):そうですね。ドームですよ、ミセス……!大森:2人は、“Atlantis”というタイトルから何を思い浮かべてる?若井:アトランティスってさ、そういうことじゃん。藤澤:最強ですよ。大森:(ドーム公演の前に開催されている)アリーナ(ツアーのタイトル)は、『NOAH no HAKOBUNE』(ノアの方舟)じゃないですか。若井:そうです。大森:だから……。若井:あれ……?!大森:まぁ、開催時期は近いですけど、ちょっと違ったライブを見せられたらいいな、と思ってます。夏だし! あっちぃから!若井:ドームならではの!大森:バンドのライブとかじゃなく、とてつもないショーというか。何も固定概念なしで観に来てほしい!藤澤:うん!大森:ぜひ楽しみにしていてください。僕らの“初ドーム”ですから! ぜひ、晴れ舞台を観に来てほしいな、っていう。若井:ぜひぜひ遊びに来てください!藤澤:お願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★