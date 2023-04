本日放送スタートしたフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」のオープニング曲が、SEKAI NO OWARIのSaoriがボーカルを担当する新曲「バタフライエフェクト」であることが明らかになった。

「わたしのお嫁くん」は柴なつみによる人気マンガを原作とした“社会派ラブコメディ”。仕事を完璧にこなし同僚たちからも憧れられる一方でズボラな面も持つ主人公・速見穂香が、家事が圧倒的に得意な会社の後輩・山本知博を“嫁”に迎えるというストーリーが描かれる。主人公の穂香を波瑠が、知博を高杉真宙が演じる。またドラマの主題歌はSEKAI NO OWARIが担当している。

SEKAI NO OWARIが2021年に発表した「陽炎」で初めてボーカルを取ったSaori。「ドラマ『わたしのお嫁くん』のオープニング曲は女性に歌ってほしい」と考えていた番組プロデューサーが、SEKAI NO OWARIのツアーで歌うSaoriの姿に感動したことをきっかけに彼女にオファーし今回のコラボが実現したそう。これにより、本作のオープニング曲と主題歌の両方をSEKAI NO OWARIが担当する形になった。

加えて、本作の主題歌「サラバ」が4月19日に先行配信リリースされることが決定した。