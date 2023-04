BUMP OF CHICKENのライブBlu-ray「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee at Zepp Haneda(TOKYO)」が5月24日にリリースされる。

本作には2022年10月から12月にかけて行われたライブハウスツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee」より、ファイナル東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の模様を全曲収録。初回限定盤には計14曲のライブ音源を収めたCDと、太田好治が撮影した全56ページのライブフォトブックが付属する。ジャケットアートワークはデザイナーのVERDYが担当した。

またリリースの発表にあわせて、収録曲のうち「K」のライブ映像がYouTubeで先行公開された。

BUMP OF CHICKEN「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee at Zepp Haneda(TOKYO)」収録内容

Blu-ray

01. アカシア

02. K

03. 天体観測

04. なないろ

05. R.I.P.

06. Flare

07. 66号線

08. クロノスタシス

09. 透明飛行船

10. SOUVENIR

11. 花の名

12. アルエ

13. GO

14. ray

15. Merry Christmas

16. ガラスのブルース

17. ギルド

18. ダイヤモンド

初回限定盤CD

