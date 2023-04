カプコンは、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』のデジタルイベント「ストリートファイター6 ショーケース」を2023年4月21日7時から放送する。

ショーケースでは、「World Tour」の詳細をはじめとする最新情報を、番組MCのリル・ウェイン氏が『ストリートファイター6』開発陣と一緒に紹介する。

