プロポーズの日はいつにする？ SCANDALファンのカップルのお悩みに「かわいい！」とメンバー大喜び

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月10日(月)の配信は、リスナーから届いたおめでたい報告のメールにメンバーたちが祝福のコメントをする一幕がありました。HARUNA:たくさんいただいているメールのなかで、1つ相談がきているので紹介します。<リスナーからのメール・あだ名をくださいさん>初めまして。初めてメールを送りました! 「Catch up」をいつも楽しく聴いています。メジャーデビューシングルの「doll」から聴いていましたが、大阪城ホールで開催された「SCANDAL ARENA LIVE 2014『360°』」で初めてSCANDALを生で観て感動し、そこからSCANDALが大阪に来るときは、予定が合えば必ず行っています。素晴らしいパフォーマンスを、いつもありがとうございます。本題に入ります。わたしは今年32歳です。SCANDALマニアの方と縁があり5年半ほど付き合っています(彼はめちゃくちゃSCANDALが好きです)。とても大切な人です。そろそろ結婚をしたいなと思っており、変な話ですが「プロポーズする? される? お互いし合うかも?」、そんな日々を2人で迷いながら過ごしています(笑)。SCANDALの結成日である8月21日にするか、デビュー日の10月22日にするか、迷っています。はたまた、なにかメンバー4人で「この日がいいよ! プロポーズしといでや!」って日があれば教えてください!TOMOMI:え? プロポーズの日を2人で話し合ってるってこと?MAMI:「いつにするー?」みたいな?TOMOMI:かわいい〜! っていうか、今したらいいじゃん。RINA:はやく結婚しぃ。HARUNA:今日! 今日しなさい!TOMOMI:うん、いつだっていいんだから。HARUNA:プロポーズは今日! もう今日しよ!TOMOMI:プロポーズって、話し合うことなんだ?MAMI:かわいいなあ。TOMOMI:籍を入れる日を(お互い)話し合うっていうのは、わかるけどね。プロポーズをする日を決めるっていうのは、初めて聞いたかも。かわいい!RINA:仲がいいんやな。TOMOMI:うん、そうだね。今しなよー。MAMI:そうだね。HARUNA:8月21日だと、ちょっと時間があるしね。MAMI:10月とか12月になったら、もっと先になっちゃう。TOMOMI:じゃあ821(8月21日)に籍を入れなよー。RINA:それいいね、ちゃんといい日かどうかを調べてからね。HARUNA:たしかに、それ大事。RINA:とにかく早く結婚したほうがいいんじゃないかな。HARUNA:プロポーズは、この放送を聴いた日に決定ね。RINA:早いほうがいい。TOMOMI:お互いに話し合っているなら、「ダメでーす」ってことは絶対にないもんね。MAMI;でもさ、「どっちが言う? どうする?」みたいなのはあるんじゃない?TOMOMI:なおさらかわいい。HARUNA:ほんとかわいい。RINA:めっちゃいいじゃん。HARUNA:幸せになってねー。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056