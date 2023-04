【サンリオ】カラフルクリームソーダで推しの色をアピールしよう♪

サンリオが開催する人気投票企画「2023年サンリオキャラクター大賞」と連動した『ナムコで推し色!~カラフルクリームソーダ~』キャンペーンがスタート♪ 2023年4月21日(金)から5月28日(日)まで、全国約200店舗のバンダイナムコアミューズメント直営施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」で開催される。

サンリオの月刊紙『いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定する人気投票イベント。

今年は昨年より10キャラクター増え、90キャラクターがエントリー。

「シナモロール」が初の4連覇を達成するのか、3年連続2位の「ポムポムプリン」が1位の座を奪還するのか? はたまた、昨年初のTOP3入り・初の「マイメロディ」超えを果たした「クロミ」がさらなる飛躍を見せるのか……!? 昨年34年ぶりにTOP10入りした「ハンギョドン」の動向にも注目が集まっている。

「がおぱわるぅ」や「アドローザトルマリィ」「JOCHUM」など今年初めてエントリーする新規5キャラクターや、「ニョッキ&ペンネ」「てのりくま」など久しぶりのエントリーとなる復活7キャラクターの順位も見どころだ。

本キャンペーンでは、カラフルなクリームソーダモチーフの描きおろしデザインを使用したナムコ限定景品がクレーンゲーム機に登場。

キャンペーン対象機に500円を投入するごとに「おたのしみくじ」にチャレンジすることができ、バスタオル、缶バッジ、ダイカットステッカーのいずれかがプレゼントしてもらえる。

また、「2023年サンリオキャラクター大賞」では特別賞として『ナムコ賞』が今年も登場。見事上位に輝いたキャラクターをオリジナルグッズにして抽選でプレゼントするという企画も!

プレゼント方法などの詳細は、ナムコ賞結果発表後に公開予定となっている。

「推し色」なクリームソーダをゲットして、推しへの気持ちをアピールしよう!

>>>淡い色合いがキュートなプライズをチェック♪(写真9点)

(C)'23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638899

(C)Bandai Namco Amusement Inc.