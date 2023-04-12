アニメ「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」より、第1話「夢のはじまり」の予告動画と場面カットが公開された。
4月16日よりウマ娘公式YouTubeチャンネル・ぱかチューブっ！で、毎週日曜日21時頃に配信予定の「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」。第1話では、「トゥインクル・シリーズ」のクラシック戦線がいよいよ幕を開けようとする。クラシック三冠レースの初戦、もっとも速いウマ娘が勝つと言われる「皐月賞」も目前。二強との呼び声高いナリタトップロードとアドマイヤベガは着実に準備を進めていた。一方、怪我明けのテイエムオペラオーは、一縷の望みに賭け過酷なローテに挑むが……。第1話の予告動画と場面カット公開に併せて、公式サイトではキャストのコメントも公開された。
「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」
配信情報
YouTube：2023年4月16日（日）より毎週日曜日21:00頃配信
スタッフ
原作：Cygames
監督：廖程芝
シナリオディレクター・シリーズ構成：小針哲也
キャラクターデザイン・総作画監督：山崎淳
キャラクターデザイン監修：清永みなみ
色彩設計：中原あゆみ
美術監督：金井眞悟 / 狹田修
撮影監督：宋思之
3D監督：中野祥典
編集：木村佳史子
音楽プロデューサー：内田哲也
音響監督：金崎貴臣
コンテンツディレクター：秋津琢磨
アニメーション制作：CygamesPictures
キャスト
ナリタトップロード：中村カンナ
アドマイヤベガ：咲々木瞳
テイエムオペラオー：徳井青空
沖田トレーナー：土田大
ライスシャワー：石見舞菜香
カレンチャン：篠原侑
メイショウドトウ：和多田美咲
ハルウララ：首藤志奈
(c)Cygames, Inc.