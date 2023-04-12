アニメ「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」より、第1話「夢のはじまり」の予告動画と場面カットが公開された。

4月16日よりウマ娘公式YouTubeチャンネル・ぱかチューブっ！で、毎週日曜日21時頃に配信予定の「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」。第1話では、「トゥインクル・シリーズ」のクラシック戦線がいよいよ幕を開けようとする。クラシック三冠レースの初戦、もっとも速いウマ娘が勝つと言われる「皐月賞」も目前。二強との呼び声高いナリタトップロードとアドマイヤベガは着実に準備を進めていた。一方、怪我明けのテイエムオペラオーは、一縷の望みに賭け過酷なローテに挑むが……。第1話の予告動画と場面カット公開に併せて、公式サイトではキャストのコメントも公開された。

「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」

配信情報

YouTube：2023年4月16日（日）より毎週日曜日21:00頃配信

スタッフ

原作：Cygames

監督：廖程芝

シナリオディレクター・シリーズ構成：小針哲也

キャラクターデザイン・総作画監督：山崎淳

キャラクターデザイン監修：清永みなみ

色彩設計：中原あゆみ

美術監督：金井眞悟 / 狹田修

撮影監督：宋思之

3D監督：中野祥典

編集：木村佳史子

音楽プロデューサー：内田哲也

音響監督：金崎貴臣

コンテンツディレクター：秋津琢磨

アニメーション制作：CygamesPictures

キャスト

ナリタトップロード：中村カンナ

アドマイヤベガ：咲々木瞳

テイエムオペラオー：徳井青空

沖田トレーナー：土田大

ライスシャワー：石見舞菜香

カレンチャン：篠原侑

メイショウドトウ：和多田美咲

ハルウララ：首藤志奈

(c)Cygames, Inc.