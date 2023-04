ホフディラン小宮山雄飛が語る東京ディズニーリゾートの魅力 “ツウ”がおすすめするアトラクション＆スポットは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月11日(火)は、『東京ディズニーリゾート おすすめツアー』と題して放送。東京ディズニーリゾート通のホフディラン小宮山雄飛さんがゲストで登場し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とCOCO教頭(CRAZY COCO)に、その魅力を紹介しました。こもり校長:4月15日(土)は、東京ディズニーリゾート開園40周年の記念日です! 小宮山先生はミュージシャンでもありますが、東京ディズニーリゾートに詳しいんですか?小宮山:もう大好きなんですよ。僕が小学4年生のとき……40年前にできたんですけど、そのころから通い続けています。開園当初からずっと行っていますね。こもり校長:噂によると、昨日も……?小宮山:行きましたね。もう行かない手はないですよ! ワクワクしている人を見ているだけで嬉しいですからね。COCO教頭:その域に入っているんですね(笑)。小宮山:どちらかというと、向こう側の人です(笑)。COCO教頭:キャスト側の方ですね(笑)。こもり校長:聞かれても選べないとは思いますけど、おすすめのアトラクションを1つあげるなら……?小宮山:これは……ズバリ言いましょう! (東京ディズニーランドにある)『イッツ・ア・スモールワールド』です! 僕が小学生のころに初めて行ったとき(のお気に入り)は、もちろん『スペース・マウンテン』でしたけど(笑)。でも1周、2周して全部周ったら……最終的には『イッツ・ア・スモールワールド』ですね。なごむんですよ。数年前にリニューアルして、カラフルさが変わったりして。ゆっくりまわるのにもいいですね。こもり校長:聞いていると、行きたくなってきたなー!こもり校長:東京ディズニーリゾート開園40周年で、楽しみにしていることはありますか?小宮山:(開園40周年を祝うアニバーサリーイベント)『ドリームゴーラウンド』ですね。40周年を記念して、東京ディズニーランドでは、お昼のパレードが生まれ変わったんです。『ディズニー・ハーモニー・イン・カラー』というんですが、初登場のキャラもいるんです。これね、昨日見たんですけど……感動!COCO教頭:そうか、昨日見たんですね(笑)。小宮山:もちろん初心者の人も楽しめるんですけど、ディズニーマニアが見ても「うわー! こう来てこう来て……最後はこうなってくれる……!!!」という(笑)。COCO教頭:期待を超えた……?小宮山:超えていますね。音楽もいいし、ダンスもキレッキレなんです。本当に見ていただきたいですね。東京ディズニーシーでは、水上グリーティング『レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー』を開催中です。こちらは、40周年をお祝いする衣装に身を包んだディズニーの仲間が船で来るんですけど、これがまた……感動!こもり校長:感動2連チャンじゃないですか! これは、どういうワクワクがあるんですか?小宮山:パレードは通り過ぎていきますけど、水上グリーティングは向こうから船が近づいてくるんです。音楽とのシンクロもいいですし、特にこの季節は水辺ですごく気持ちがいいんですよ。この時期におすすめですよね。そして、夜のお楽しみは花火! さまざまなディズニーソングにのせて、色とりどりの花火が打ち上がる『スカイ・フル・オブ・カラーズ』! 夜まで楽しめますね。こもり校長:僕も、これ見たいんですよ! 朝から夜まで目白押しですね。COCO教頭:飽きが来ないですね。1日中楽しめる!こもり校長:初めて行った人には初めての感動があるし、通年行かれている方はその変化を楽しめるし。生徒(リスナー)のみんなにも、4月15日から始まる『東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”』に参加してもらいたいね。(16歳)小宮山:今、身に着けているんですけど……ジーンズ! これいいですよ!校長・教頭:えっ!小宮山:僕ぐらいになりますと、ディズニーランドに行ったらジーンズを買いますからね(笑)。こもり校長:アパレルを買うと!COCO教頭:上級者(笑)。小宮山:後ろに、ミッキーのワンポイントがあるんです。これ、昨日見つけたんですよ(笑)。こもり校長:ノリノリですやん(笑)。小宮山:ノリノリで買いました(笑)。今ね、グッズはものすごいですよ。このジーンズもおすすめですよ!こもり校長:ちょっと角度が急だけど(笑)。ジーンズ、よかったらはいてみて!(13歳)小宮山:そうですね、大体そこにいるんですよ。そこの高架下が、実にいい座るポイントなんです。こもり校長:何がいいんですか?小宮山:あの……寂しさですね。校長・教頭:寂しさ!?小宮山:みんなが楽しんでいるときにひとりで高架下にいて、「なんて寂しいんだろう」っていう(笑)。秋なんておすすめですよ。COCO教頭:憂いを帯びているわ~。こもり校長:これは、ツウの話ですね(笑)。この日の放送では、10代リスナーにも東京ディズニーリゾートのおすすめアトラクションやグルメを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★