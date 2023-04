BiSHアイナ・ジ・エンド「普通にしてたら全然痛くなくなりました」療養期間中に「生」と「死」を実感

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。怪我のために2週間ぶりに登場した4月11日(火)の放送では、現状を説明し、療養期間中に思っていたことをリスナーに伝えました。BiSH公式サイトにて、アイナ・ジ・エンドが撮影中に負傷したことを3月23日に発表。療養のために当番組など予定していた活動を休止し、4月6日のライブで再開しました。自身のツイッターにて、おでこを内側10針、外側20針程度を縫う怪我だったと伝えています。アイナ:生徒ちゃん(リスナー)、お久しぶり~! 本当にお待たせしました。2週の休校っていうのは、初めてやった。(番組パーソナリティの)こもり校長が温かいコメントをくれたんやけど、ほんまに嬉しかったです。みんなの温かい言葉にも、結構心がやられました。正直、休みが始まったころは傷口あたりの目が腫れて……。『妖怪人間ベム』ってわかる人少ないかもしれんねんけど、それの“ベラ”みたいな顔になってた。結構目が見えにくかったから、「掲示板」とかツイートの言葉とかも見るのに時間がかかっとったんやけども……。どんどん腫れが引いてきて、その文字を見るとスーって心に入っていって……どこにも行き場のなかった涙がザーって出てきたりして、「私はほんまに、こうやって待ってくれてる人に救われてんねや」って実感しました。なので、いっぱい愛のある言葉をくれた生徒ちゃん、ほんまにありがとう。私、めっちゃ元気なんですよ(笑)。心配してくれてる人たちには申し訳ないねんけど……おでこに傷ができたのも、ほんまにおでこで良かったなって思ってるんです。目じゃなくてラッキーやったなって。結構元気やし、痛みも普通にしてたら全然痛くなくなりました。今も全く痛くないし……あとね、病院の先生に「(傷痕は)綺麗になるよ」って言われてて。だから、「今しかこの傷は見れない」って思うとレアなんで、今のうちにライブに遊びに来るのはどうですか? と思いますけど(笑)。本当に綺麗になっちゃうと思うんでね、今の医療すごいです!アイナ:そして、今からしゃべることは、おこがましいことかもしれないんですけど……「死にたい」って思ったことがある生徒ちゃん、いるかな? 私は……ちょっとだけあるのね、悩んだことがある。死にたいっていうか「もう嫌だな」とか「楽になりたい」「消えたい」とか思ったことは正直に言うとある。でも私、今回の怪我でいっぱい血が出て、「自分、死ぬんじゃないかな」って思ったときに、ものすごい泣きじゃくったのね。「死にたくない」って心から思って。そのときに「死にたい」って思い悩むよりも「生きたい」って思って悩むほうが本当につらかったの。「生きたい」って身をもって実感できたこと……私は今回の事故、すごくネガティブなものだと思われてるかもしれないけど、「自分が生きたいんだ」って気づけたことに関しては、この事故に「ありがとう」って思ったりします。ほんとに迷惑かけちゃった人いっぱいいるかもしれないけど、心から「自分は生きたいんだ」って「後悔しない人生送りたいんだ」って、「まだ歌いたいんだ」「まだ踊りたいんだ」って思ったこと、本当によかった。だから、解散までBiSHとしてぶち進んでいくんで、よかったら東京ドームも来てほしい。そして何よりみんな、日々元気いっぱい生きていってほしいです。BiSHの解散ライブとなる東京ドーム公演『Bye-Bye Show for Never』は、6月29日(木)に開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55※「アイナLOCKS!」は毎週火曜に放送番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★