INI尾崎匠海 西洸人 髙塚大夢 “新アー写”撮影裏話「暖かそうな表情で」実は極寒だった!?

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。4月7日(金)の放送では、尾崎匠海と西洸人、髙塚大夢が最近公開されたアーティスト写真について、撮影エピソードなどを語りました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組です。2022年12月に、ファーストアルバム『Awakening』をリリース、2023年5月24日(水)に4枚目のシングル「DROP That」を発売します。番組後半の26時台に登場した3人は、“最近の話題”として、この最新シングルのジャケット画像やソロ画像を紹介。アー写が公開されるたびに新しい姿を披露することが多いINIの、今回の見どころと撮影裏話を明かしました。髙塚:4thシングルのジャケ写が公開されましたね。西:大夢の“モミアゲ”がすごい! これ、どうなってんの!?尾崎:色を入れたの?髙塚:これは、(髪用の)カラーチョークで塗っているんですよ。「KCON 2022 LA」(※)のときに、西くんもやっていましたよね。(※)「KCON 2022 LA」……2022年8月19日~21日にアメリカ・ロサンゼルスで開催された、世界最大級のKカルチャーフェスティバル西:あれね! 俺もLAのときに一瞬、虹色っぽくなったんだけど、あれは全部チョークでやってたんだよね。手作業で塗ってるの。尾崎:チョークなんだ!髙塚:時間がかかるし大変だよね。尾崎:これは、洗ったらすぐに落ちるもんなん?髙塚:シャンプーとかですぐに落ちる。西:(塗っている間は)髪がパッキパキになるけどね(笑)。これ、インパクトあるよなぁ。髙塚:嬉しい!髙塚:でも、みんな攻めているよね。匠海だって……。西:これ、何色だっけ? 赤じゃないんだよね?尾崎:ディープオレンジです(笑)。髙塚:あくまでオレンジなんだよね(笑)。尾崎:あくまで、ディープオレンジです!髙塚:西くんの帽子も……。尾崎:(画像を見ながら)西くんかわいい! 西くんのファンのみなさんは、めちゃくちゃ喜んでいると思う。髙塚:うん!西:ジャケ写で帽子を被ったのはたぶん初めてなんだけど、(公開された3枚のうち)もう1枚も帽子を被っているの! 今回は、3分の2で帽子を被ってる(笑)。西:この撮影は、朝めっちゃ早かったよね。真冬の朝5時とか……もっと早かったっけ?髙塚:めちゃめちゃ寒かったよね。西:写真を撮るときも「うぅぅ~」って震えながら(笑)。髙塚:でも「寒がらないでください!」「これが出るころは暖かくなっているんで、暖かそうな表情でお願いします!」みたいな(笑)。西:そのときは-7℃くらいだったんだよね。俺はシャツ1枚だったし、みんなもね……(笑)。髙塚:(松田)迅なんて袖ないからね(笑)。尾崎:でも、こんなイケメンの顔ができるという(笑)。素晴らしい!西:実はめちゃくちゃ寒がっていると思うと、また見方が変わるね(笑)。尾崎:たしかに(笑)。4thシングルも、楽しみにしていてください!番組前半の26時台には、松田迅、許豊凡(シュウ・フェンファン)、後藤威尊の3人が登場。4月22日(土)19時から放送する「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」に向けて、“地球先生”こと放送作家の上野恭平さんを迎え、“今、地球が抱えている問題”について教わりました。上野さんは、オランダで一番人気のチョコレート「Tony's Chocolonely(トニーズチョコロンリー)」を紹介。このブランド名にもなっているトニーさんは、自らチョコレートブランドを立ち上げ、強制労働をすることなく生産されたカカオで作られたチョコレートを販売し、生産農家を支援しているとのこと。トニーさんの活動を知った3人は、「感動しました」「チョコという身近なものを購入することで、農家をサポートできるのは嬉しい」と話していました。INIは、5月1日(月)に日本武道館で開催するTOKYO FMのイベント「TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023」に、Creepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、yamaとともに出演します。詳細は特設サイトまで。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121