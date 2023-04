稲森いずみが主演を務める金曜ドラマDEEP『夫婦が壊れるとき』(日本テレビほか、毎週金曜24:30〜)第1話の「TVer見逃し配信」再生数(4月8日から4月11日まで)が、100万回を超えたことが分かった。

イギリスで各賞を総なめしたドラマ『女医フォスター 夫の情事、私の決断』(原題「Doctor Foster」)を原作とし、韓国リメイク版『夫婦の世界』は韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率28.4%を記録するなど、世界が熱狂した傑作の日本オリジナル版として注目を集める本作。

稲森演じる美しき女医・真壁陽子が、不倫した夫・昂太(吉沢悠)、そして昂太とグルになって自分を騙していた友人達を徹底的に追い詰めていく本作。初回放送では、24時台という深夜帯ながら多くの視聴者がリアルタイムでSNSに感想を寄せ、翌日以降も口コミで話題が広がり、翌8日と9日には、TVerデイリー視聴ランキングで1位も獲得した。

ふとしたきっかけで抱いた夫への疑念をぬぐい切れない陽子への共感と、ラストに待ち受けていた衝撃の展開、その描き方についてSNS上では感嘆の声であふれた。流れるベートーヴェンの曲や、キャラクターの心情に迫る丁寧な絵作り、「金曜DEEP」枠第1弾にふさわしい上質な作品への高評価も寄せられた。

第1話で早くも夫の嘘が明らかになるというスピーディな展開で、見る者を緊迫の世界へと引き込み、稲森の静かな熱演が光る本作。「壮絶な復讐に至るまでの女の感情は理解できるので、丁寧に演じたい」と記者会見で語っていた通り、陽子の心の曇り、言葉にならないショックと悲しみを、真に迫る芝居で表現している。

そして次回予告では、意を決した表情でハサミを握りしめる陽子の姿が――。

原作および各国版に敬意を示した忠実なリメイクながら、日本制作ならではのヒロインの美しさや女性の強さ、価値観や世界観の描き方も本作の見どころ。原作元であるイギリス・BBCスタジオズのプロデューサーからは「主演キャストのみなさん全員が見事な演技をしていますが、中でも稲森いずみさんは特別で、彼女から目を離すことができません(Beautiful performances from all our principles but Izumi is really special – you can’t take your eyes off her.)」という熱い感想も届いている。

第2話(4月14日放送)では、夫の不倫相手と周囲の友人達の裏切りが判明。いよいよ主人公・陽子による苛烈な復讐劇の幕が上がる。

さらに、いつから夫は嘘をついていたのか、どうしてこんなことが起きたのか……など、本編をより深く味わえるスピンオフドラマ「TVerオリジナルストーリー」も配信中。