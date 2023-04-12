5月20、21日に福岡・海の中道海浜公園 野外劇場で行われる野外フェス「CIRCLE '23」のタイムテーブルが発表された。
「CIRCLE '23」は例年通りメインステージ・CIRCLE STAGE、セカンドステージ・KOAGARI STAGE、DJステージ・KAKU-UCHI Annexの3ステージ制。1日目は電気グルーヴと向井秀徳アコースティック＆エレクトリック、2日目はCorneliusと原田郁子（クラムボン）がそれぞれトリを務める。
また今回の発表と合わせ、KAKU-UCHI Annexに常盤響、角張渉（カクバリズム代表）、EDANI（trouville）、DJ GODBIRD（STEREO RECORDS）、澤部渡（スカート）が出演することが決定した。
CIRCLE '23
DAY1
2023年5月20日（土）福岡県 海の中道海浜公園 野外劇場
OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:15予定
＜出演者＞
CIRCLE STAGE
Tempalay / SOIL&"PIMP"SESSIONS / ムーンライダーズ / UA / 電気グルーヴ
KOAGARI STAGE
畳野彩加（Homecomings） / Mikan Hayashi（ゲシュタルト乙女） / 角舘健悟（Yogee New Waves） / 長岡亮介（ペトロールズ） / 向井秀徳アコースティック＆エレクトリック
KAKU-UCHI Annex
DJ GODBIRD（STEREO RECORDS） / EDANI（trouville） / 角張渉（カクバリズム） / 常盤響 / 澤部渡（スカート）
DAY2
2023年5月21日（日）福岡県 海の中道海浜公園 野外劇場
OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:15予定
＜出演者＞
CIRCLE STAGE
羊文学 / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / ハナレグミ / EGO-WRAPPIN' / Cornelius
KOAGARI STAGE
君島大空 / 青葉市子 / 七尾旅人 / 田島貴男（Original Love） / 原田郁子（クラムボン）
KAKU-UCHI Annex
EDANI（trouville） / DJ GODBIRD（STEREO RECORDS） / 角張渉（カクバリズム） / 常盤響