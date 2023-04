プレミアリーグは11日、2023-24シーズンの開幕を控えた7月にアメリカにて「プレミアリーグ・サマーシリーズ」と題したプレシーズン大会を開催することを発表した。

同トーナメントに参加するクラブは日本代表MF三笘薫が所属しているブライトンを筆頭に、アストン・ヴィラ、ブレントフォード、チェルシー、フルアム、ニューカッスルの計6クラブ。それぞれのクラブが3試合を消化し、計9試合が行われる予定だ。会場となるのはアトランタ(ジョージア州)、ハリソン(ニュージャージー州)、オーランド(フロリダ州)、フィラデルフィア(ペンシルベニア州)、ランドオーヴァー(メリーランド州)と東海岸の5都市で、7月22日から30日にかけて開催される。

なお、プレミアリーグ主催のプレシーズントーナメントがアメリカで開催されるは初めてのこと。プレミアリーグは2003年から2年1度の頻度で「プレミアリーグ・アジアトロフィー」を開催していた。中国、香港、マレーシア、シンガポール、タイが会場となり、これまでに計9回の大会が催されたが、今夏はアジアを離れてアメリカでの開催となった。なお、大会期間中は試合だけでなく、ファンや地域コミュニティに向けたさまざまなイベントも行われる予定だ。

今回の発表を受け、プレミアリーグの最高経営責任者(CEO)を務めるリチャード・マスターズ氏は以下のようにコメントを発表している。

「7月に6つのクラブ参加し、アメリカで初の『プレミアリーグ・サマーシリーズ』を開催できることを大変嬉しく思います。プレミアリーグの各クラブはアメリカにも素晴らしいサポーターを持っており、彼らはシーズンを通して情熱的にチームを応援してくれています」

「我々は何万人もの人々が『モーニングライブ』のファンイベント(※今年1月に開催)に参加し、その献身的な姿を直接見てきました。この夏、5つの都市でプレミアリーグを生中継することで、再び熱狂的な場を作り上げることができるでしょう。現在、プレミアリーグではシーズン終盤戦に向けて史上最も熾烈な戦いを繰り広げていますが、この大会でも同様にスリリングな試合が見られると確信しています」

今回発表された「プレミアリーグ・サマーシリーズ」の日程は下記の通り。

◆■大会日程

※すべて現地時間

▼7月22日

19:00 チェルシー vs ブライトン

▼23日

16:00 フルアム vs ブレントフォード

19:00 ニューカッスル vs アストン・ヴィラ

▼26日

17:30 ブレントフォード vs ブライトン

19:00 フルアム vs アストン・ヴィラ

20:15 チェルシー vs ニューカッスル

▼28日

19:30 ブライトン vs ニューカッスル

▼30日

12:00 アストン・ヴィラ vs ブレントフォード

14:45 チェルシー vs フルアム

【動画】プレミアリーグ・サマーシリーズの開催が発表