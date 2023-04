『ひつじのショーン』世界観が楽しめるショップ＆カフェがオープン！

世界中で熱狂的な支持を集める大人気シリーズ『ひつじのショーン』の世界観が楽しめるイベントが続々開催決定! 2023年4月12日(水)より、都内2カ所にて期間限定イベントが同日開催される。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中だ。

このたび開催される「~ひつじのショーン ”one farm” プロジェクト~」は、ショーンと仲間たちの目線から農業をもっと身近に感じてもらい、 地球のために考え、行動する ”小さなきっかけ” を創ることを目指している。

第1弾として、2023年4月12日(水)~4月18日(火)の期間限定で、伊勢丹 新宿 1F Leaf内で実施のお買い物がチャリティーにつながる「LOVE ON THE PLANET」内に出展。「LOVE ON THE PLANET」の売上の一部は、6つの団体のいずれかに寄付される。楽しい買い物が、地球や社会が良くなっていくことに繋がるという流れになっている。

また、2023年4月12日(水)~4月25日(火)、2023年5月8日(月)~5月14日(日)の期間限定で、渋谷駅構内「PickUp ランキン 渋谷 ちかみち」にて、常設店の『ひつじのショーンビレッジ』の売れ筋のおすすめ商品からを選抜したPOP UP販売が開催される。

80種類の豊富な商品ラインナップで、オンラインショップで気になっていたアイテムも直接見ることが可能だ。

詳細は公式サイトで確認を。この機会をお見逃しなく。

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2023