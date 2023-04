『リラックマ』ロペピクニックとのキュートなコラボアイテム第二弾！

「ROPE' PICNIC(ロペピクニック)」より、サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』20周年を記念したコラボレーションアイテム第二弾が登場する。

ロペピクニックは、20〜40代女性と幅広い年代に人気のブランド。リラックマも同年代のファン層が厚く、両者のファンに喜んでもらえるアイテムを作ろうという想いのもと、2019年秋にコラボレーション商品が発売。今回は、リラックマ20周年のアニバーサリーイヤーを記念して、第二弾が実現した。

今回はロペピクニックで人気の華やかな花柄に、共通イニシャル ”R” のチャームを付けたこだわりのワンピースとスカートなどのレディースウエアや、リンクコーデができるキッズウエア、雑貨を展開。ロペピクニックでしか手に入らない、春らしく華やかで特別なコラボアイテムをぜひお見逃しなく!

ワンピースやスカートの花柄は、一見リラックマが見当たらないが、チャームで主張。フリルニットはカラーや後姿のジップで主張している。キャラクター前面に出すのではなく、おしゃれに落とし込んだデザインのアイテムだ。逆にポーチやピアス、イヤリングはキャラクターが一目でわかるデザイン。お出かけ先に合わせたコーディネートが楽しめるシリーズだ。

本アイテムは、現在JaDoRe JUN ONLINEで先行予約受付中、2023年4月18日(火)発売スタート予定。

サンエックスでは、同じ花柄デザインのリラックマの洋服も作成し、リラックマ友の会 Official Fan Clubで発売予定となっている。

>>>ワンピースやイヤリングなど春にぴったりなアイテムが勢揃い!(写真9点)

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.