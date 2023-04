「ICOCA」のイコちゃんが西日本を旅するNゲージ貨車セット！

「ICOCA」のマスコットキャラクター「カモノハシのイコちゃん」が描かれた貨物コンテナの鉄道模型のセット「TOMIX Nゲージ貨車コム 旅するカモノハシのイコちゃん」が登場。JR西日本「トレインボックス」通販サイトとJR西日本の通販サイト「DISCOVER WEST mall」で注文受け付け中だ。

「カモノハシのイコちゃん」はJR西日本が発行するICカード「ICOCA」のマスコットキャラクター。ICOCAと共に20年の歴史を持つ。

「TOMIX Nゲージ貨車コム 旅するカモノハシのイコちゃん」は、小さな可愛らしいコンテナの世界で、イコちゃんが「西日本エリア」を巡る旅に出るイラストが描かれた、貨車の鉄道模型のセット。

コロナ禍で先行きがまだ不透明だった2022年、「とにかく楽しい、見るだけでニコッとしてもらえるような……」ただその思いから企画されたという。

各エリアの代表的な車両カラーをベースにしたコンテナには、地域のランドマークや景色、名産品スタンプをポンッ。鉄道ファンなら思わずクスッとくる!? デザインも散りばめられている。

「西日本エリア」の各地を旅するイコちゃんのデザインをあしらった「コム1形貨車9両」に、オリジナルクリアファイル(1枚)をセット。

貨車のラインナップは以下の通り。

金沢:金色(花嫁のれんより)

京都:黒(梅小路に思いを寄せて)

大阪:オレンジ(大阪のシンボル)

神戸:シルバー(ザ・港町ウォーク)

和歌山:水色(夏の思ひ出)

米子:青(大山の星空に)

岡山:黄色(もらってイコカ)

広島:赤(風光明婿と強熱のコラボ)

博多:S編成色(喜びと共に)

「TOMIX Nゲージ貨車コム 旅するカモノハシのイコちゃん」は2023年4月10日(月)正午から、JR西日本「トレインボックス」通販サイトとJR西日本の通販サイト「DISCOVER WEST mall」で注文受け付け中。

また2023年4月12日(水)13時00分から、JR大阪駅中央改札前「エキマル ア・ラ・モード」で開催中の『つながるふれるマルシェin大阪駅』にも登場する。

「ICOCA誕生20年目」を彩るスペシャルなアイテムの誕生だ。

イコちゃんと一緒に旅に行こか!

>>>1両ずつチェック!「TOMIX Nゲージ貨車コム 旅するカモノハシのイコちゃん」の画像を見る(画像16点)

Copyright(C)JAPAN RAILWAY WEST TRADING Co. ALL right reserved.