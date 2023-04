『サンリオキャラ大』上位入賞キャラがコトダマン化決定！

スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG『共闘ことばRPGコトダマン』(以下コトダマン)と、サンリオの人気投票イベント『2023年サンリオキャラクター大賞』が初コラボが4月11日(火)より開催! コラボ期間中、『2023年サンリオキャラクター大賞』の投票券を最大101枚もらえるほか、『2023年サンリオキャラクター大賞』上位入賞キャラクターのコトダマン化が決定した。

サンリオの月刊紙『いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年は、昨年より10キャラクター増え、90キャラクターがエントリーしている。

4月11日(火)よりスタートする『コトダマン』とのコラボでは、コトダマンのキャラクター「ニューワード」とサンリオキャラクター「ハローキティ」のコラボレーションによって誕生したキャラクター「★6 にゅわキティ」が「コラボクエスト」や「コラボ検定クエスト」に登場。また、コラボ期間中のログインで「★6 にゅわキティ」が1体プレゼントされる。

さらに、コトダマンをプレイして条件を満たすと、最大101枚の『2023年サンリオキャラクター大賞』投票券がもらえる!

なお、コトダマンは「あいことばさがし」にも参加中。コトダマン専用の入力ページに「あいことば」を入力すると、『2023年サンリオキャラクター大賞』に追加投票することができる。あいことばはコトダマン公式サイト内お知らせをチェックしよう。

加えて、4月11日(火)より「サンリオキャラクターグッズセット」や「サンリオピューロランドデイパスポートチケット」などが抽選で当たるTwitterキャンペーンを開催! キャンペーンの応募方法など詳細については、コトダマン公式サイト内のお知らせおよび応募規約を確認してほしい。

そして、『2023年サンリオキャラクター大賞』上位入賞に輝いたキャラクターのコトダマン化も決定!

今年はどのキャラクターが大賞に輝くのか、『コトダマン』を楽しみながら『2023年サンリオキャラクター大賞』の行方にも注目だ!

(C)23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638343 (C)MIXI