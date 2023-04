TOMOO 新曲『夢はさめても』はイントロが印象的！パワフルさと不安な感じをあわせ持つ歌詞にも注目

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月10日(月)の放送は、シンガーソングライターのTOMOOさんがゲスト出演。4月5日(水)にリリースされたデジタルシングル「夢はさめても」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、楽曲制作の裏側を聞きました。こもり校長:TOMOO先生は、4月5日に新曲「夢はさめても」を配信リリースされています。おめでとうございます! この楽曲は、ドラマ『ソロ活女子のススメ3』(テレビ東京系)のオープニングテーマにもなっています。TOMOO:はい! ありがとうございます!こもり校長:「夢がさめた」ではなく「夢はさめても」……夢が覚めたあとの話を歌っています。人間関係でいままでに見えていたものとは違う一面が見えてしまったときに、「じゃあ、そこからどうすんの?」と問いかけてくれるような……僕は、この曲の主人公の熱量がすごく好きですね。TOMOO:熱量……!こもり校長:「うまくいかなかった……それでも、あなたとどうにかしてやろう」みたいな。ポップなメロディとは裏腹な熱を感じて、すごく好きでした。『骨まで抱きしめて』という歌詞が、この曲の主人公の本気さを感じさせてくれる気がして、だいぶ刺さりましたね。TOMOO:“熱”と受け止めてもらえるのは、だいぶ嬉しいですね。こもり校長:僕はちょっと女々しいというか執着しやすいところがあるので、『骨まで抱きしめて』という主人公の気持ちがわかるかも……! って、思いましたね。こういう主人公が、本当にいるんですか?TOMOO:あ~……でも、鼻歌で出てきたフレーズなんです(笑)。COCO教頭:鼻歌であれが出るんですか!?こもり校長:どの瞬間に、こういう鼻歌が出るんですか!?TOMOO:夏休みの夕暮れ時だった気がする……(笑)。COCO教頭:才能だわ……!こもり校長:夏の暑さと気持ち、みたいなもので……。COCO教頭:環境でね。TOMOO:たしかに、暑いときに書いたワンフレーズではありますね。COCO教頭:私は揺れる乙女心みたいなものを感じました。歌詞に『あてにしちゃだめよ この言葉 その気持ちも』というフレーズがあるんですけど、「あ、そういう瞬間あったなぁ」みたいな。若かりし頃の恋愛を思い返して、甘酸っぱい気持ちになりました。思い出に寄り添ってくれる歌だな、と思いました。TOMOO:あー! だから、パワフルっぽいモードと、サワサワと風に揺れるぐらいのちょっと不安な感じと、どちらもある歌詞だと思いますね。どっちもすくい上げてくれてありがとうございます!全員:(笑)。こもり校長:僕が感じた“熱”でいうと、この楽曲は“人”という目線でも見られるし、“夢”とか“目標”という目線でも見られると思うんです。僕は「ダンスで食っていくぞ!」と決めて、中学で上京しているんです。でも、オーディションには受からないし、ダンスも楽しくない……それで、「実家に帰ろうかな」と考えるんですけど「いや……ダンスで食ってくって決めたじゃん」と思い直す……こういう“熱”に似ているなと思って。TOMOO:ギリギリなところまで切羽詰まって、バっと出てくる“熱”ということですね。あらためて覚悟が決まる感じというか。こもり校長:TOMOO先生は、人生のなかでそういうことがありましたか?TOMOO:10年くらい活動していたので「もうだめかな……」と思う瞬間は、結構……ポキポキたくさんあって(笑)。こもり校長:ポキポキ何かが折れる瞬間ですね(笑)。TOMOO:そのたびに、カっと目を見開くような感じでした。そういうときに、思いがけない人から声をかけられて、火がつく瞬間があったりして今に至っているというか。こもり校長:だから、諦めなければきっかけみたいなものは……。COCO教頭:あるんだよね。TOMOO:そうなんですよね。こもり校長:“熱”を感じるメロディと歌詞に惹かれた話をしましたけど、イントロは割と不穏ですよね?TOMOO:不穏……(笑)。YouTubeのコメント欄に「サメが出てきそう」って書いてありました(笑)。COCO教頭:『ジョーズ』やん!TOMOO:でも好きなんですよね。わざと「何これ!?」とやったあとに、スパンっと開けるギャップみたいなものが気持ち良くて作っちゃたんですよね(笑)。――ここで「夢はさめても」オンエアこもり校長:(楽曲を聴いたあと)イントロで、不覚にもサメが出てきてしまったのは俺だけじゃないはず(笑)。COCO教頭:生徒(リスナー)にもいると思う(笑)。TOMOO:私が言っちゃったばっかりに(笑)。こもり校長:イメージしてしまいました(笑)。そして、ミュージックビデオもよかったです! 映画館で観ているTOMOO先生と、荒野でダンサーたちと踊るTOMOO先生……!COCO教頭:ね! 見入っちゃった。こもり校長:心臓を表現したダンスもありましたね。TOMOO:ダンサーの方たちが心臓の形を作ってくださって、ドクッドクッってみんなで1個の心臓を表すみたいな。こもり校長:あれがよかったです!TOMOOさんは、6月に初のホールワンマンライブ『TOMOO LIVE TOUR 2023 "Walk on the Keys"』を大阪と東京で開催。『Walk on the Keys』というツアータイトルについては、「私はピアノ弾きなので、『Keys』は鍵盤のことなんですけど……白鍵黒鍵と白黒を繰り返していくのを陰日向を歩いていくイメージと重ねて、“どっちもあっても大丈夫だよ”みたいなメッセージを込めました」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)