Mrs. GREEN APPLE「ライブとは別の緊張」初の地上波冠番組『ミセススクールクエスト』で高校生と交流

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月10日(月)の放送では、4月5日(水)より放送が始まった初の地上波冠番組『ミセススクールクエスト』(テレビ朝日)で、都内の高校を訪れ生徒と交流した感想を伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):4月に入ってから2週目の月曜日ということで。そろそろ学校がスタートしている生徒もいるのではないか、と!藤澤涼架 (Key):あぁっ! “学校”といえば、『ミセススクールクエスト』も始まりましたね。見ましたか!?大森:初回どうだったよ? なんか、教室に入っていくときすごくドキドキしたよね。藤澤:ドキドキでしたよ。アポなしですからね!若井滉斗 (Gt):ずっと「学校に行きたい!」って言ってたけど、いざやるとなるとめちゃくちゃ緊張したよね。大森:2人すごく緊張してたよ(笑)。びっくりした!若井:本当に……!大森:「ライブ前より緊張する」って言ってたでしょ?若井:全然緊張した。ライブとは別の緊張だったかも。藤澤:初めての緊張だった!大森:実際、高校生と触れ合う機会ってあんまりないじゃないですか。どういうエネルギーもらいました? 活力とか。若井:なんだろう……あの年齢にしかない雰囲気だったり、「こういうの、僕たちも思ってたな」っていうのを思い出させてくれたというか。藤澤:みんなすごくまっすぐなエネルギー、まっすぐな眼差しだなって思った。あと、みんなめちゃくちゃいい子!大森:いい子だったね~!若井:すごくいい子だったね~!大森:受け答えも大人っぽくてさ、「すごかったな」って思う! みなさん、ぜひ毎週観てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55※「ミセスLOCKS!」は毎週月曜に放送番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★