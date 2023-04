SEVENTEEN・JEONGHAN「日本語が怖いです(笑)」“上手になりたい”プレッシャーを抱えて一生懸命勉強中

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。4月10日(月)の放送では、10代リスナーの質問に3カウント以内で答える企画「一問一答」をおこないました。そのなかから、2つの質問と回答を紹介します。JEONGHAN:一問一答は生徒のみなさん(リスナー)からの質問に答えていく授業です。JEONGHAN先生は日本語で答えないといけません。いつも焦ってしまうので、今日こそは落ち着いて答えたいですね。早速、始めましょうか!(15歳)JEONGHAN:(♪ピ・ピ・・)サッカー!(この質問は)簡単ですね。僕は、幼いころからサッカーが大好きでした。学校に通っているときも、休み時間やお昼休み、放課後にも楽しんでいました。週末も友達と一緒に楽しんでいました。僕が好きなスポーツはサッカーにします。(16歳)JEONGHAN(♪ピ・ピ・・)怖いもの……日本語!僕は日本語が怖いです(笑)。なんか、ペラペラしなきゃ……というプレッシャーがある。日本語をすごく頑張りたい気持ちがありすぎて、やるたびに「上手になりたい」、「間違えたらダメだ」っていう思いがあるので。だけど、勉強を一生懸命頑張っていますので、少しずつうまくなっているだろうし、自信も生まれてくるんじゃないかなと思います。日本語は、“うまくなりたい”という気持ちに対する怖さがあります。SEVENTEENのJEONGHANは、毎月2週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★