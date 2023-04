ひとり映画、ひとり焼肉、ひとり遊園地…INI木村柾哉 佐野雄大 池﨑理人は、どこまでできる!?

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月31日(金)の放送では、木村柾哉と佐野雄大、池﨑理人が「ひとり○○」について語りました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした1ひとり組です。2022年12月に、ファーストアルバム『Awakening』をリリース、2023年5月24日(水)に4thシングル「DROP That」を発売します。今回のテーマは「はじめたいです!」です。番組前半の25時台には、リスナーから届いた「“ひとり映画”をはじめたいです!」と「“ひとりユニバ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)”に挑戦して、大好きなアトラクションにシングルライドしまくりたいです!」という、“ひとり○○”についてのメッセージを紹介。それぞれの挑戦について、自身の経験を踏まえてコメントしました。池﨑:みなさんは、“ひとり映画”をされたことありますか?木村:あります!佐野:ある! というか、ほぼ“ひとり映画”です。池﨑:INIはみんなそうかもね。俺もめっちゃ行くし。佐野:理人もそうやな。木村:映画って、(ひとり○○のなかでは)結構レベル低くない?佐野:ひとりカラオケとかになってくると、ちょっとレベルが上がるけどな。木村:そうそう、ひとり焼肉とかもね。映画は、ひとりだと落ち着いて観られるからいいよね。佐野:自分の世界に入り込めるしね。木村:ひとりで行っちゃっても、意外と大丈夫ですよ。池﨑:マジでそう。たぶんハマりますよ。佐野:例えば、友達と一緒に観に行ったときに、自分はめちゃくちゃ泣いているのに友達はめっちゃ真顔……とか気まずいやん? 俺はそういうのを気にしちゃうから、ひとりで行っちゃう。池﨑:なるほど。ひとりだったら思う存分、泣けるからな。佐野:ひとりだと自由だからね。木村:ポップコーンも自分のペースで食べられるし。池﨑:たしかに! “ひとり映画”、楽しいので始めてもいいと思いますよ~!木村:ぜひ!佐野:ひとり遊園地って、結構レベル高いですよね。池﨑:雄大は行ける?佐野:どうなんやろ……行ったことはないねんけど、行こうと思ったら行けるんかな……? でも、並んでいる間に寂しくなりそうやな。楽しそうな人たちに挟まれて待っていたら、携帯を触りながら「俺、何してるんやろう……」とか思っちゃいそう。そう考えると、俺は行けないかも。池﨑:ちょっと寂しくなりそうよね。佐野:でも「どうしてもあと3回、このアトラクションに乗りたい!」というときに、友達と行ってたら、さすがに言われへん(笑)。めっちゃ好きなアトラクションがある遊園地なら、行ってみたいかもしれないですね。池﨑:柾哉くんは行ったことある?木村:さすがにないね(笑)。ジェットコースターとかが、相当好きじゃないと無理じゃない?佐野:たしかにね。木村:俺もソロプレイできるけど……。佐野:ソロプレイヤーなんや!木村:ソロプレイヤーだけど(笑)、遊園地とかは友達と行くからおもしろい、というところがあるな。佐野:俺もそういうところあるわ!木村:だから、(このリスナーも)ジェットコースターを一緒に乗れる友達を作ったらどうかな?池﨑:そうか!(番組で読まれたメールでは)「周りに乗れる友達がいない」って言っているもんね。木村:俺的には、遊園地は“友達と行くからおもしろい”というのがあると思うので。佐野:ね!なお、佐野雄大は、USJの年間パスを中学から大学1年まで持っていたとのことです。INIは、4月22日(土)19時から放送される特別番組「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」に出演。TOKYO FMが5月1日(月)に日本武道館で開催するイベント「TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023」にも、Creepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、yamaとともに出演します。詳細は特設サイトまで。番組後半の26時台には、藤牧京介、田島将吾の2人が登場しました。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121