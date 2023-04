INI許豊凡「知っている人がいる！」“ヨントン”で大学の後輩と再会

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月24日(金)の放送では、許豊凡(シュウ・フェンファン)と髙塚大夢が“ヨントン”での驚いたエピソードを紹介しました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組です。2022年12月に、ファーストアルバム『Awakening』をリリース、2023年5月24日(水)に4thシングル「DROP That」を発売します。番組前半の25時台には、髙塚大夢と許豊凡、尾崎匠海の3人が登場。この日の番組テーマである「これ実話なんですけど……」というエピソードを紹介する際に、今回のトークがありました。ヨントンとは韓国語の「ヨンサントンファ(映像通話)」の略で、CDなどの購入特典でおこなわれるオンラインでのトーク会のことです。あらかじめ決まっている数十秒間に、ファンからのメッセージを聞いたり、質問に答えたり、ゲームを一緒に楽しんだりします。尾崎:「これ実話なんですけど……」豊凡くんとかどうですか?許:ヨントンで、大学の後輩が来てくれました。尾崎:ええっ! それ実話なんですか!?許:実話です! デビューしてから連絡もとってないし、全然会っていなかったんですよね。でも、大学の後輩がいきなり現れて……!髙塚:それ、めっちゃ嬉しいやん!許:「言いたいことは特にないんですけど、みんなの近況報告をさせてください」って。「誰々が結婚するんですよ!」って、それだけのために来てくれた(笑)。尾崎:それは嬉しいね。許:最初はびっくりしたんですけど、大学時代の友達のアップデートができていなかったので、みんなの近況話が聞けて嬉しかったですね。尾崎:ほっこりしますね。髙塚:それ、俺もあったよ。後輩が来てくれたこともあったけど、一番びっくりしたのは大学のサークルでお世話になっていた先輩のお母さんが来た!許、尾崎:(笑)。尾崎:お母さんって、よくわかったな?髙塚:「○○の母です」って言ってくれたから。「マジ!?」って感じだった(笑)。尾崎:それはおもろいな~!髙塚:ヨントンは、本当にいろんなことが起こる気がする。許:ね! こういうこと以外にも、みんなが(メッセージボードなど)めちゃくちゃ用意してくれるじゃん。尾崎:そのためにね。髙塚:ホント、楽しいよね。INIは、4月22日(土)19時から放送される特別番組「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」に出演。TOKYO FMが5月1日(月)に日本武道館で開催するイベント「TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023」にも、Creepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、yamaとともに出演します。詳細は特設サイトまで。番組後半の26時台には、後藤威尊、西洸人、松田迅の3人が登場しました。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121