B‐R サーティワン アイスクリームは、4月14日から「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」を発売する。参考価格520円。

「ハッピーフレンズ」は、お好きなスモールサイズのアイスクリームがかわいいキャラクターに変身しちゃう、子どもも大喜びの人気商品。そんなハッピーフレンズに、なんと大人気のキャラクター、すみっコぐらしの仲間たちが登場。

好きなアイスクリームにホイップやカラースプレーをトッピングし、チョコレートでできたすみっコたちをのせる、思わず写真に撮りたくなっちゃうかわいいハッピーフレンズとなっている。カップにはシールもついて、食べたあとも楽しく遊べるとのこと。

第1弾は、4月14日~ 5月31日まで、「ぺんぎん?」と「ねこ」が登場。そして第2弾、第3弾と、かわいいすみっコたちが続々登場する。

(C)2023 San-X CO., Ltd. All Rights Reserved.