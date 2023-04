7月1、2日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催されるフェス「京都大作戦2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「京都大作戦」は10-FEETが主催するフェス。ここ数年は新型コロナウイルス感染症対策の影響で出演者数を減らして行われていたが、今年は2日間で全29組という本来の組数の出演が予定されている。なお10-FEETは2日間ともに登場する。

出演アーティスト第1弾で発表されたのはクリープハイプ、Ken Yokoyama、go!go!vanillas、coldrain、The Birthday、dustbox、Dragon Ash、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTY、WANIMAの12組。「京都大作戦」のチケットサイトではチケット先行予約を4月17日まで受け付けている。

京都大作戦2023 ~今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭!~

2023年7月1日(土)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

2023年7月2日(日)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

クリープハイプ / Ken Yokoyama / go!go!vanillas / coldrain / The Birthday / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / ROTTENGRAFFTY / WANIMA / and more