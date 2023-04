8月25日から27日にかけて山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される、スペースシャワーネットワーク主催の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「SWEET LOVE SHOWER」のYouTube公式アカウントでは本日4月10日に「SWEET LOVE SHOWER 2023 第1弾アーティスト 宇宙最速解禁生配信」と題した番組の生配信が行われた。この番組内で出演がアナウンスされたのは、あいみょん、カネコアヤノ、Creepy Nuts、クリープハイプ、Kroi、SHISHAMO、水曜日のカンパネラ、STUTS、ずっと真夜中でいいのに。、SEKAI NO OWARI、DISH//、10-FEET、Dragon Ash、Vaundy、Perfume、flumpool、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSIONら31組。アーティストは今後も追加される。

「SWEET LOVE SHOWER 2023」のオフィシャルサイトでは4月16日23:59まで、3日通し券の先行予約を受け付けている。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

2023年8月25日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

2023年8月26日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

2023年8月27日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

あいみょん / アルカラ / imase / カネコアヤノ / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / クリープハイプ / Kroi / go!go!vanillas / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / STUTS / ずっと真夜中でいいのに。 / SEKAI NO OWARI / Chilli Beans. / DISH// / Tele / 10-FEET / Dragon Ash / Vaundy / Perfume / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / Mr.ふぉるて / ヤングスキニー / yonawo / WurtS / and more