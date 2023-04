『鬼滅の刃』黒死牟役・置鮎龍太郎ら上弦の鬼キャストコメント公開！

2023年4月9日(日)から放送中のテレビアニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編のBlu-ray&DVDが全6巻で発売決定! さらに上弦の鬼キャストコメント、OP&EDテーマの楽曲・配信情報、第二話あらすじ&先行カットが到着した。

アニメ『鬼滅の刃』は、シリーズ累計発行部1億5000万部を突破した漫画が原作。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。

さらに、「遊郭編」から「刀鍛冶の里編」へと繋がるアニメ『鬼滅の刃』の新たな挑戦として、『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が公開。炭治郎たちの新たな物語を描く『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』が、2023年4月9日(日)より全国フジテレビ系列にて放送中だ。

そんな「刀鍛冶の里編」のBlu-ray&DVDの発売が決定! 第1巻が2023年6月21日(水)に発売開始となる。

第1巻は、松島 晃描き下ろしジャケットイラストや2023年2月に実施した東京での舞台挨拶の模様など、豪華特典付き。なお、今後詳細発表予定の第2巻以降のBlu-ray&DVDには、世界各地での舞台挨拶映像が各巻収録予定となるため、続報をぜひお楽しみに!

また、「刀鍛冶の里編」第一話にて描かれた、無限城での上弦の鬼の集結のテレビ放送を記念して、上弦の壱『黒死牟』役の置鮎龍太郎、上弦の弐『童磨』役の宮野真守、上弦の肆『半天狗』役の古川登志夫、上弦の伍『玉壺』役の鳥海浩輔によるテキストコメントが公式サイト・公式Twitterにて公開。

『黒死牟』役:置鮎龍太郎は「原作読破、テレビシリーズ視聴、『無限列車編』を劇場にて鑑賞、と楽しんできた作品です。初登場は、顔見せという感じですが、容貌からして異形なあの姿を『静』の表現で形にしてみたいと収録に臨みました。このシリーズも必ず皆様のご期待に添える作品となる事でしょう。お楽しみに。」とコメントを寄せた。

『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』の来場者特典『上弦集結本』より抜粋されたコメントは要チェックだ!

さらに、「刀鍛冶の里編」のオープニングテーマ、MAN WITH A MISSION × miletによる「絆ノ奇跡」が各種ストリーミングサービスにて配信開始! ティザーMV、アーティスト盤のジャケットビジュアルが解禁となった。

加えて、エンディングテーマが、シンガーソングライターmiletとロックバンド・MAN WITH A MISSION2組のコラボレーションによる、『コイコガレ』に決定! 作詞・作曲ともにアニメ『鬼滅の刃』のエンディングテーマを手掛けてきた、梶浦由記が務める。編曲はMAN WITH A MISSIONと梶浦由記による共作で、MAN WITH A MISSIONのバンドメンバーは演奏参加もしている。

本編とあわせて、楽曲も要チェックだ。

無限城の圧倒的世界観の再現や美麗な作画、上限の鬼、甘露寺蜜璃の登場など、早くも大きな話題となったテレビアニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編第一話。続く第二話は4月16日(日)放送となる。次回もお楽しみに!

<第二話:縁壱零式>

刃毀れが原因で鋼鐵塚を怒らせてしまった炭治郎は、禰豆子とともに刀鍛冶たちの住む里に向かうことに。

鬼殺隊士にとって重要な拠点の一つ、奥深く隠された刀鍛冶の里で、炭治郎は同期の不死川玄弥、恋柱・甘露寺蜜璃と再会する。

蜜璃から秘密の武器の存在を聞いた炭治郎が山を探索していると、霞柱・時透無一郎と里の少年が何やら言い争っていて……。

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

◆ ”上弦集結” となる「刀鍛冶の里編」放送開始記念! 黒死牟、童磨、半天狗、玉壺キャストコメントWEB公開!

「刀鍛冶の里編」第一話にて描かれた、無限城での上弦の鬼の集結。テレビ放送を記念して、上弦の壱『黒死牟』役の置鮎龍太郎、上弦の弐『童磨』役の宮野真守、上弦の肆『半天狗』役の古川登志夫、上弦の伍『玉壺』役の鳥海浩輔によるテキストコメントが公式サイト・公式Twitterにて公開!

<上弦の壱『黒死牟』役:置鮎龍太郎コメント>

原作読破、テレビシリーズ視聴、『無限列車編』を劇場にて鑑賞、と楽しんできた作品です。初登場は、顔見せという感じですが、容貌からして異形なあの姿を『静』の表現で形にしてみたいと収録に臨みました。このシリーズも必ず皆様のご期待に添える作品となる事でしょう。お楽しみに。

<上弦の弐『童磨』役:宮野真守コメント>

童磨はつかみどころのないキャラクターのように思われますが、僕は彼の抱えている想いを、つぶさに感じられるように、原作を何度も何度も読んで心の準備をしていきました。

彼の持つ「得体のしれなさ」を最大限に発揮して、言葉を発しましたので、皆様にも感じていただけると嬉しいです。

<上弦の肆『半天狗』役:古川登志夫コメント>

第一話における半天狗は、終始一貫して「怯え」の性質を背負わされていること、しかもその異形の風貌から、極端にして異様な「怯え」を表現しなければならないことが特に印象深く残っています。

『鬼滅の刃』の面白さは、全シリーズに通底する主題の一方で、シリーズ毎に異なる世界観を描いていることにあると思います。不変と変容にご期待ください。

<上弦の伍『玉壺』役:鳥海浩輔コメント>

収録が始まるのをとても楽しみに、ワクワクしておりました。玉壺というキャラクターは鬼ではありますが、ある種非常に人間臭い面も見せるので、演じていてとても楽しかったですね。

この先の『刀鍛冶の里編』のお話も期待していただけますと非常に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

