『TFビースト覚醒』オプティマスプライマルのロボ姿映画版画像が公開！

2023年8月4日(金)日本公開予定の映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』に初登場するゴリラ型トランスフォーマー(TF)オプティマスプライマルのロボットモードの画像が使用されたアクリルスタンド付きムビチケ前売券(カード)が登場。2023年5月19日(金)にリリースされる。

「トランスフォーマー(TF)」はタカラトミーが作り出した「日本の玩具発」変形ロボットコンテンツ。1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。

マイケル・ベイ監督、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮により2007年から映画化され、シリーズの世界累計興行収入は48億4700万ドル(約5331億円/1ドル110円換算)を突破、まさにハリウッドを代表する記録的大ヒット超大作シリーズとなった。

新シリーズ『トランスフォーマー/ビースト覚醒』は2023年8月4日(金)から日本公開となる。新シリーズのTFは車だけではなく、ゴリラやチーター、サイなど様々な動物から変形するビーストTFたちが登場。ビーストTFは日本でも超大ヒットとなった3DCGアニメ『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』(日本放送1997年)に登場したTFがモチーフとなっている。

今回、謎に包まれたオプティマスプライマルのトランスフォーム後の姿が明らかになった。

そして<角度を変えるとビーストが変形するトランスフォームアクリルスタンド付き>のムビチケ前売券(カード)の発売が2023年5月19日(金)に決定。

気になるムビチケの特典は、トランスフォーム前後のオプティマスプライマルが描かれたアクリルスタンド。角度を変えると絵柄が切り替わる仕様となっており、オプティマスプライマルを好きなだけトランスフォームさせて楽しむことが出来る。すでに玩具の画像で変形状態は明かされているが、映画情報としては初めて明らかになったトランスフォーム後のオプティマスプライマルは、両肩にゴリラの毛並みをたくわえた逞しい佇まいとなっており、『ビーストウォーズ(BW)』TVシリーズ版のトランスフォーム後のオプティマスプライマル(BW日本版では「コンボイ」、後の玩具では「ビーストコンボイ」)の姿も彷彿とさせるビジュアルにファンなら胸熱となること間違いなしだ。

また胸元のマークがオートボット(初代日本版では「サイバトロン」)ではなくマクシマル(BW日本版では「サイバトロン」)のものになっていることにも注目していただきたい。

見る角度により絵柄が変わるレンチキュラーという技術で作られた、変形アクリルスタンドは、トランスフォーマーの公式グッズでは初の試みとなるプレミアムな仕様で、数量限定。完売が見込まれるため、早期購入をおすすめする。

シリーズ初登場で深い謎に包まれた、動物からトランスフォームするビースト戦士たち(マクシマル)。彼らを率いる「オプティマスプライマル」の正体とは!?

オプティマスプライムの日本版声優は初代アニメ日本版でコンボイ、実写映画版各作品でオプティマスプライムを演じた玄田哲章。オプティマスプライマルはBW日本版でコンボイ(ビーストコンボイ)を演じた子安武人が担当する。

未だ明らかになっていないストーリーと、来るべき<史上最大の決戦>に胸躍る”新たなトランスフォーマー”最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』に引き続き、ご期待を。

(C)2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO.(C)2023 HASBRO