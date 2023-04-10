青春「青春鉄道（あおはるてつどう）」を原作とする「ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』5」の追加キャスト、第2弾メインビジュアルが公開された。

追加キャストには東金線役に滝川広大、総武線役に伊崎龍次郎、中央線役に皆木一舞が決定。羽越本線役での出演が伝えられていた加藤良輔が西武国分寺線役も演じることが発表された。またアンサンブルとして益川和久、小山麗也、西本健太郎の3名が出演する。第2弾メインビジュアルには今回キャストが発表された総武線、中央線が登場した。

「ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』5」は6月15日から25日まで東京・天王洲銀河劇場、6月30日から7月2日まで兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeで上演。永山たかし演じる東海道新幹線、KIMERU演じる常磐線・西武池袋線、鯨井康介演じる東海道本線など、20人のキャストによって擬人化された鉄道路線たちが演じられる。

「ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』5」

日程：2023年6月15日（木）～25日（日）

場所：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2023年6月30日（金）～7月2日（日）

場所：兵庫県 AiiA 2.5 Theater Kobe

スタッフ

原作：「青春鉄道（あおはるてつどう）」（KADOKAWA ／コミックウォーカー、COMIC BRIDGE連載中）

原作者：青春（あおはる）

脚本・演出・作詞：川尻恵太（SUGARBOY）

音楽：あらいふとし＋ミヤジマジュン

振付：EBATO

キャスト

東海道新幹線：永山たかし

常磐線・西武池袋線：KIMERU

東海道本線：鯨井康介

京浜東北線：高橋優太

東武東上線・信越本線：高崎翔太

宇都宮線（東北本線）：稲垣成弥

北陸新幹線・西武安比奈線：渡辺コウジ

函館本線・西武新宿線：橋本汰斗

東北新幹線：石渡真修

秋田新幹線・千代田線：神里優希

上越新幹線：田中涼星

九州新幹線・西武西武園線：馬場良馬

山陽新幹線：八神蓮

西九州新幹線：石田隼

羽越本線・西武国分寺線：加藤良輔

上越線：鎌苅健太

北陸本線：牧田哲也

東金線：滝川広大

総武線（総武本線）：伊崎龍次郎

中央線（中央本線）：皆木一舞

アンサンブル：益川和久、小山麗也、西本健太郎

(c)青春 (c)ミュージカル『青春鉄道』製作委員会