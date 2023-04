● エンゼルス 11 - 12 ブルージェイズ ○

<現地時間4月9日 エンゼル・スタジアム>

エンゼルスの大谷翔平選手(28)は現地時間9日(日本時間10日)、本拠地でのブルージェイズ戦に「3番・指名打者」で先発出場し、3号2ランを含む2安打を放ったが、チームはタイブレークの末に敗戦。今季5勝4敗の貯金「1」となった。

大谷は花巻東高OBの先輩・菊池雄星と3度対戦し、第1打席は一ゴロに打ち取られたものの、3点リードで迎えた3回一死一塁の第2打席に、カウント2-1から3球続いた内角低めのスライダーを強振。弾丸ライナーで左中間フェンスを越える5試合ぶりの一発を放った。さらに5回先頭の第3打席はカウント3-2から甘く入ったスライダーを中前へ。菊池から3打数2安打と快音を響かせた。

エンゼルス打線は5回までに3ホーマー含む9安打6得点で菊池を攻略し、楽勝ムードで2連勝へ向かうかと思われたが、先発のリード・デトマーズが6回にマット・チャップマンに満塁ホームランを浴びると、2番手のアンドルー・ワンツ、3番手のライアン・テペラもメジャー屈指の攻撃力を誇るブルージェイズ打線に飲み込まれ、6回と7回の2イニングだけで合計10失点。最大6点差をあっさりとひっくり返された。

エンゼルスは8回にブランドン・ドゥルーリーに移籍後初ホームラン、3点差で迎えた9回は押し出しとハンター・レンフローに2点適時打が飛び出し、土壇場で試合を振り出しに戻したものの、タイブレークの延長10回に2点を失い、最後は大谷翔平が一打逆転サヨナラの好機で二ゴロ凡退。あと1本が出ず力尽きた。

ラストバッターとなった大谷は、5打数2安打1四球の3出塁で、開幕から9試合連続出塁、昨年9月11日から続く連続出塁記録を「32試合」に更新。今季の打撃成績を打率.333、3本塁打、8打点、OPS1.103としている。

