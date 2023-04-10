本日4月10日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「彼女が公爵邸に行った理由」
- AT-X：2023年4月10日（月）より毎週月曜日21:30～
- TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日22:00～
- BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
「君は放課後インソムニア」
- テレビ東京：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ大阪：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビせとうち：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ北海道：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- TVQ九州放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- BSテレビ東京：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
- 北陸放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:25～
「デッドマウント・デスプレイ」
- TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
- KBS京都：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
- サンテレビ：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
- AT-X：2023年4月11日（火）より毎週火曜日22:30～
- BS11：2023年4月11日（火）より毎週火曜日24:00～
- 北海道テレビ：2023年4月12日（水）より毎週水曜日25:55～