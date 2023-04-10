「彼女が公爵邸に行った理由」ビジュアル (c)Whale・Milcha 2017／D＆C WEBTOON Biz／「彼女が公爵邸に行った理由」製作委員会

本日4月10日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。

「彼女が公爵邸に行った理由」

  • AT-X：2023年4月10日（月）より毎週月曜日21:30～
  • TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日22:00～
  • BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～

「君は放課後インソムニア」

  • テレビ東京：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ大阪：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビせとうち：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ北海道：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • TVQ九州放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BSテレビ東京：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
  • 北陸放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:25～

「デッドマウント・デスプレイ」

  • TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～
  • KBS京都：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
  • サンテレビ：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～
  • AT-X：2023年4月11日（火）より毎週火曜日22:30～
  • BS11：2023年4月11日（火）より毎週火曜日24:00～
  • 北海道テレビ：2023年4月12日（水）より毎週水曜日25:55～