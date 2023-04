◆ 菊池は不運な立ち上がり

エンゼルスの大谷翔平選手(28)が現地時間9日(日本時間10日)、本拠地でのブルージェイズ戦に「3番・指名打者」で先発出場し、菊池雄星投手(31)から3号2ランホームランを放った。

今季初の岩手県・花巻東高OB対決で、初回の第1打席は一ゴロで菊池に軍配が上がっていたが、3回一死一塁の第2打席はカウント2-1から内角低めのスライダーを左中間へ弾き返し、フェンスオーバーした。

大谷にとって5試合ぶりの一発は、飛距離121メートル、打球速度174.8キロ、打球角度23度の弾丸ライナーで、今季の本拠地初ホームラン。エンゼルスが導入している兜(かぶと)セレブレーションも初披露した。

被弾した菊池は、初回二死一塁から左翼手が平凡な飛球を太陽光で見失う不運な形で先制点を献上し、直後にハンター・レンフローに2号2ラン、3回に大谷に2ランを被弾。序盤3回までに7安打5失点とビハインドの投球が続いている。

【動画】大谷翔平の今季3号弾は菊池雄星から!弾丸ライナーで左中間へ

Honestly, what did you eggs-pect from Shohei 🤷‍♂️#GoHalos pic.twitter.com/PnSztFstEs— Los Angeles Angels (@Angels) April 9, 2023