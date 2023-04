8日と9日に明治安田生命J3リーグ第6節が各地で行われた。

前節首位に浮上したいわてグルージャ盛岡は、ホームでSC相模原と対戦。18分にMF和田昌士のゴールで先制に成功した岩手だったが、後半に相模原のFW松澤彰にゴールを許し1-1の引き分けに終わった。

2位のカターレ富山は、ホームにテゲバジャーロ宮崎を迎えた。26分にMF坪川潤之のゴールで先制すると、55分にはMF末木裕也が追加点をゲット。守備では宮崎の攻撃をシャットアウトし、2-0で勝利を収めた。なお、これで富山は直近のリーグ戦4試合で3勝1分と好調を維持しており、順位も首位に浮上している。

3位のカマタマーレ讃岐は、アウェイでAC長野パルセイロと対戦。連勝を目指したものの、この日は長野の攻撃陣が爆発した。6分にMF西村恭史のゴールで幸先よく先制すると、51分にはMF三田尚希が追加点。さらに三田は65分にも得点を挙げ、70分にはFW進昂平にもゴールが生まれた。結局試合は4-0で長野が勝利している。

ギラヴァンツ北九州対松本山雅FCの一戦は、4分に北九州がDF乾貴哉のゴールで先制。しかし、松本はFW小松蓮が立て続けにゴールを決めて前半で逆転に成功する。後半は北九州は一度は追いついたものの、63分にも小松は得点を決めハットトリックを達成。その後松本は終了間際にも1点を追加し、2-4で勝利を収めた。

第6節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆試合結果

▼4月8日(土)

Y.S.C.C.横浜 1-1 鹿児島ユナイテッドFC

いわてグルージャ盛岡 1-1 SC相模原

アスルクラロ沼津 1-1 福島ユナイテッドFC

愛媛FC 2-1 FC岐阜

FC琉球 0-2 奈良クラブ

▼4月9日(日)

FC大阪 3-1 FC今治

ガイナーレ鳥取 3-3 ヴァンラーレ八戸

AC長野パルセイロ 4-0 カマタマーレ讃岐

カターレ富山 2-0 テゲバジャーロ宮崎

ギラヴァンツ北九州 2-4 松本山雅FC

◆順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 富山(13/+4)

2位 松本(12/+7)

3位 岩手(11/+8)

4位 長野(11/+4)

5位 愛媛(11/−1)

6位 讃岐(10/−3)

7位 奈良(9/+3)

8位 鳥取(9/+2)

9位 八戸(9/+1)

10位 今治(9/0)

11位 岐阜(8/+1)

12位 鹿児島(8/-1)

13位 琉球(7/-3)

14位 沼津(6/-1)

15位 FC大阪(6/-3)

16位 北九州(5/-1)

17位 相模原(5/-2)

18位 宮崎(5/-4)

19位 福島(4/-4)

20位 YS横浜(2/-7)

◆■第7節の対戦カード

▼4月15日(土)

13:00 福島 vs 鳥取

14:00 相模原 vs 長野

17:00 琉球 vs 北九州

▼4月16日(日)

13:00 奈良 vs 岩手

13:00 今治 vs 富山

13:00 鹿児島 vs 宮崎

14:00 八戸 vs YS横浜

14:00 松本 vs 沼津

14:00 岐阜 vs FC大阪

14:00 讃岐 vs 愛媛