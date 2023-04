吉本興業が主催するイベント「DAIENKAI 2023」が7月8、9日に東京・東京ガーデンシアターにて開催される。

「DAIENKAI 2023」は吉本興業が立ち上げた、音楽とお笑いを掛け合わせたフェスイベント。アーティストや芸人のステージだけでなく、両者のコラボレーションも楽しめる。タイトルにある「DAIENKAI」というフレーズには、とにかく盛り上がる“大宴会”、アーティストのライブで燃え上がる“大炎会”、芸人のネタを楽しむ“大演会”、出演者たちのコラボを楽しむ“大縁会”、という4つの意味が込められている。

第1弾出演アーティストとして発表されたのは、KEYTALK、キュウソネコカミ、クリープハイプ、四星球、TOTALFAT、BLUE ENCOUNT、ヤバイTシャツ屋さん。この7組に加えて、芸人として千鳥、おいでやすこが、和牛、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、見取り図、金属バット、ロングコートダディ、ニューヨーク、オズワルド、カベポスター、男性ブランコ、空気階段、ミキ、ニッポンの社長、マユリカ、ヨネダ2000が出演することも明らかに。各出演者は、2日間開催されるうちのいずれかの日程に登場する。

イベントを両日楽しめる“二日ぶっ通し券”のチケット先行抽選予約は明日4月10日にスタートし、それぞれの1日券はこのあとに販売される。なお座席位置は、二日ぶっ通し券が優先される。

DAIENKAI 2023

2023年7月8日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2023年7月9日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

アーティスト:KEYTALK / キュウソネコカミ / クリープハイプ / 四星球 / TOTALFAT / BLUE ENCOUNT / ヤバイTシャツ屋さん / and more

芸人:千鳥 / おいでやすこが / 和牛 / マヂカルラブリー / チョコレートプラネット / 見取り図 / 金属バット / ロングコートダディ / ニューヨーク / オズワルド / カベポスター / 男性ブランコ / 空気階段 / ミキ / ニッポンの社長 / マユリカ / ヨネダ2000 / and more