セリエA第29節の7試合が8日に行われた。

チャンピオンズリーグ(CL)出場権を争うラツィオとユヴェントスの直接対決は、38分にセルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチの得点でラツィオが先制。対するユヴェントスも42分、コーナーキックの流れからアドリアン・ラビオが試合を振り出しに戻す。

同点で折り返すと、53分にマッティア・ザッカーニがゴールネットを揺らしてラツィオが勝ち越し成功。追いかける展開となったユヴェントスはチャンスの場面で仕留めきれず、ラツィオが2-1で逃げ切った。ラツィオは直近7戦で6勝目を挙げて2位をキープし、ユヴェントスの連勝は「3」で止まった。

敵地でトリノと対戦したローマは、8分にパウロ・ディバラのPK成功で先制。追加点こそ奪えなかったものの、この1点を守りきり、ウノゼロ勝利で連勝となった。ローマは今節引き分けたミランとインテルをかわし、3位に浮上した。

ホームにボローニャを迎えた6位アタランタは、後半開始早々にニコラ・サンソーネの先制点を許して追いかける展開に。チャンスを生かせないでいると、86分にはリッカルド・オルソリーニにリードを広げられ、0-2の敗戦となった。

下位直接対決となったサンプドリアvsクレモネーゼは、壮絶な打ち合いに。15分にメディ・レリの強烈なヘディングシュートでサンプドリアが先制するが、クレモネーゼは35分にパオロ・ギリオーネがボレーシュートを叩きこんで追いつく。

同点で迎えた66分、サム・ランメルスが頭でゴールネットを揺らしてサンプドリアが勝ち越したものの、85分にクレモネーゼのルカ・ロホシヴィリが再び試合を振り出しに戻す。そして後半アディショナルタイム5分、レオナルド・セルニコラが劇的な決勝ゴールを挙げて、クレモネーゼが逆転勝利。今季2勝目を挙げたクレモネーゼが19位に浮上し、サンプドリアが最下位へと転落した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■セリエA第29節

▼4月7日(金)

サレルニターナ 1-1 インテル

レッチェ 1-2 ナポリ

ミラン 0-0 エンポリ

▼4月8日(土)

ウディネーゼ 2-2 モンツァ

フィオレンティーナ 1-1 スペツィア

アタランタ 0-2 ボローニャ

サンプドリア 2-3 クレモネーゼ

トリノ 0-1 ローマ

ヴェローナ 2-1 サッスオーロ

ラツィオ 2-1 ユヴェントス

◆■順位表

1位 ナポリ(74/+45)

2位 ラツィオ(58/+26)

3位 ローマ(53/+13)

4位 ミラン(52/+12)

───────CL出場圏───────

5位 インテル(51/+15)

───────EL出場圏───────

6位 アタランタ(48/+13)

───────ECL出場圏───────

7位 ユヴェントス(44/+23)※勝ち点15はく奪

8位 ボローニャ(43/+2)

9位 フィオレンティーナ(41/+2)

10位 ウディネーゼ(39/+3)

11位 トリノ(38/-5)

12位 サッスオーロ(37/-6)

13位 モンツァ(35/-7)

14位 エンポリ(32/-11)

15位 サレルニターナ(29/-16)

16位 レッチェ(27/-10)

17位 スペツィア(26/-20)

───────自動降格圏───────

18位 ヴェローナ(22/-19)

19位 クレモネーゼ(16/-28)

20位 サンプドリア(15/-32)

◆■第30節の対戦カード

※キックオフ時刻は日本時間

▼4月14日(金)

25:30 クレモネーゼ vs エンポリ

27:45 スペツィア vs ラツィオ

▼4月15日(土)

22:00 ボローニャ vs ミラン

25:00 ナポリ vs ヴェローナ

27:45 インテル vs モンツァ

▼4月16日(日)

19:30 レッチェ vs サンプドリア

22:00 トリノ vs サレルニターナ

25:00 サッスオーロ vs ユヴェントス

27:45 ローマ vs ウディネーゼ

▼4月17日(月)

27:45 フィオレンティーナ vs アタランタ