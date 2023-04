【リラックマ×ダイドー】新パッケージ登場！ リラックマたちと、ほっとひと息♪

サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』がデザインされたドリンクが登場♪ ダイドードリンコの2023年春夏の新商品として、4月10日(月)よりそれぞれ発売される。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは多くのファンから支持されており、2023年で20周年を迎える。

今回登場するのは、「リラックマの緑茶」「リラックマのほうじ茶」「リラックマの麦茶」「リラックマの天然水(通販限定)」の4種類で、デザインは全16種類。キャップのデザインも異なっており、8種類の愛らしい絵柄が楽しめる。

「リラックマの緑茶」「リラックマのほうじ茶」「リラックマの麦茶」は、ふんわりやわらかタッチのイラストと、アニバーサリーを表現したパーティー風デザインも採用し、楽しさを演出している。

「リラックマの天然水(通販限定)」は、ストップモーションアニメ『リラックマとカオルさん』に続き、リラックマたちが遊園地で過ごす波乱に満ちた1日を描いた『リラックマと遊園地』のシーンを活用。4種類のリラックマの新たな魅力や世界観を感じるデザインで、その時の気分によって好きなキャラクター・シーンのデザインを楽しむことができる。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.