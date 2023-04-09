本日4月9日（日）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「青のオーケストラ」
- NHK Eテレ：2023年4月9日（日）より毎週日曜日17:00～
「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2
- MBS・TBS系全国28局ネット：2023年4月9日（日）より毎週日曜日17:00～
- AT-X：2023年4月18日（火）より毎週火曜日22:00～
- アニマックス：2023年5月6日（土）より毎週土曜日19:00～
「事情を知らない転校生がグイグイくる。」
- TOKYO MX：2023年4月9日（日）より毎週日曜日22:00～
- 読売テレビ：2023年4月10日（月）より毎週月曜日25:59～
- テレビ愛知：2023年4月10日（月）より毎週月曜日26:05～
- BSフジ：2023年4月11日（火）より毎週火曜日24:00～
- アニマックス：2023年4月15日（土）より毎週土曜日23:00～
「ワールドダイスター」
- TOKYO MX：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～
- BS11：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:30～
- テレビ愛知：2023年4月9日（日）より毎週日曜日25:35～
- 北海道テレビ：2023年4月9日（日）より毎週日曜日25:45～
- 秋田朝日放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日25:20～
- MBS：2023年4月11日（火）より毎週火曜日27:30～
- YTS山形テレビ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:40～
- UX新潟テレビ21：2023年4月13日（木）より毎週木曜日26:15～
- 北陸朝日放送：2023年4月15日（土）より毎週土曜日26:30～
- 静岡放送：2023年4月17日（月）より毎週月曜日25:19～
- AT-X：2023年4月10日（月）より毎週月曜日22:30～
「鬼滅の刃 刀鍛冶の里編」
- フジテレビ系：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:15～
- TOKYO MX：2023年4月15日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2023年4月15日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2023年4月15日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2023年4月15日（土）より毎週土曜日23:30～
- AT-X：2023年4月17日（月）より毎週月曜日20:00～
- アニマックス：2023年4月29日（土）より毎週土曜日20:00～