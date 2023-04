『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』より『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-Reading Theatre 第三弾「ロイヤルリテイナー」』が4月1・2日、飛行船シアターにて開催された。

今回、『スタリラ』朗読劇シリーズの第三弾として、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-Reading Theatre 第三弾「ロイヤルリテイナー」』が4月1・2日、飛行船シアターにて開催。

2021年12月に「スタリライブ配信中 出張版」にて上演された「新訳ロミオ&ジュリエット」が好評となり朗読劇のシリーズ化が決定。本作品は、2022年6月に開催された「田中ゆゆ子の古典落語劇場」、2022年12月に開催された「追奏~Session of Reminiscence~」に続く3作目となる。

本公演は、朗読だけでなく生演奏、特殊効果も盛り込まれた新感覚のリーディングシアター。さらに今回は公演後のアフタートークにて、出演者全員による歌唱パートも空間すべてを包み込んだ演目となっている。

世界的な劇作家、久遠れいなにより、日本の忠臣蔵をモチーフとした戯曲『ロイヤルリテイナー』が書き下ろされた。エーデル(気高き君)のために描かれたその作品は話題となり、好評を博した。そして、日を置かずに再演が行われることになった。映像資料で文に興味をもった久遠は、なんと、文と栞をダブルキャストに配役する。一度は逃げ出したシークフェルトの舞台に再び立つ文。そして、姉と同じ役を演じる栞──。新旧エーデルによる、誇りと忠義に生きたリテイナーたちの物語が今、幕を開ける。

(C)Project Revue Starlight (C) 2023 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved